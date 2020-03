MGMT présente la piste environnementale décontractée “As You Move Through The World”

Nous traversons des temps compliqués, le coronavirus est le sujet du moment et la grande majorité des gens sont isolés pour éviter que la contagion ne devienne encore plus grave. Cependant et heureusement pour les mélomanes, beaucoup d’artistes font quelque chose pour garder leurs fans proches et les distraire pendant un certain temps de cette situation, et MGMT sont l’un d’entre eux.

Au milieu de la contingence mondiale pour COVID-19, Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser sur la bonne voie pour sortir un nouvel album après presque deux ans de sortie de Little Dark Age, Ils viennent de sortir un nouveau single à l’avance appelé “As You Move Through The World”, une chanson qui vient sans aucun doute au bon moment car au milieu de tant de scénarios apocalyptiques que l’on voit sur les réseaux sociaux ou l’actualité, le duo a décidé de donner cette chanson au monde pour nous perdre un instant dans son son et nous distraire pendant que tout se passe.

C’est une chanson downtempo de près de sept minutes et demie où Ils nous montrent qu’ils peuvent attraper et entrer dans leur monde en utilisant des ressources qui semblent simples à écouter.. Tout au long de la chanson, il y a des éléments des dernières productions MGMT tels que percussions ou synthétiseurs subtils présents à tout moment mais en prenant un rôle moins important pour être un simple accompagnement environnemental, leur donnant la possibilité de créer beaucoup de couches très intéressantes.

À propos de “Alors que vous vous déplacez à travers le monde”, les membres de MGMT ont déclaré sur leur compte Instagram que Il avait déjà été publié comme cadeau pour tous ceux qui ont besoin d’écouter une chanson sereine dans des moments comme celui-ci: «Comme nous sommes toujours contrariés de ne vous voir en tournée pour le moment, nous avons pensé à aller de l’avant et à sortir notre nouveau morceau un peu plus tôt. Tout le monde sait que nous avons besoin d’une piste instrumentale instrumentale de 7 ½ minutes à écouter pendant que nous ne pouvons pas quitter la maison.”

Comme vous vous en souviendrez, Andrew et Ben seraient dans notre pays en ce moment, lors d’une mini-tournée qu’ils avaient prévue jouer avec Tame Impala au CDMX, faire partie de l’édition 2020 de Pa’l Norte et donner quelques spectacles à Puebla et Guadalajara avec Clairo. Mais ne t’inquiète pas À cet égard et dans le même message, ils ont indiqué qu’ils travaillaient déjà à reprogrammer les dates qu’ils avaient ici: «Mexique et Houston, nous viendrons à vous, promis! Nous travaillons activement sur la reprogrammation de ces émissions et très bientôt, ils auront de nos nouvelles. »

Pendant que nous attendons le retour du duo sur les terres aztèques, Déposez ce que vous faites, mettez vos écouteurs et profitez pendant sept minutes du talent de MGMT ainsi que de l’atmosphère calme de “As You Move Through The World”: