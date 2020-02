Miaou! 12 clips avec des chats

Pendant des siècles, les chats ont représenté plusieurs choses dans le monde: d’une divinité ou symbole de noblesse à la sorcellerie même ou un passage aux enfers. Actuellement, aux côtés des chiens, Les félins sont considérés comme l’un des meilleurs animaux de compagnie que vous puissiez avoir, et ils continuent de dominer le monde de la tendresse, des photos et des vidéos.

Ils ont également été la compagnie d’esprits brillants et célèbres. Le plus connu est peut-être Karl Lagerfeld, l’un des créateurs de mode les plus prestigieux et le représentant de la maison Chanel décédé début 2019 et dont le compagnon, Choupette, est devenu l’un des animaux de compagnie les plus millionnaires au monde.

De la même manière, Julio Cortázar, qui avait son chat Flanelle, et son chat Ornement Théodore. Des deux, Flanelle était son épouse et la muse de certains de ses écrits appartenant à Bestiaire (1951), Fin du jeu (1956), Les armes secrètes (1958) et bien sûr Hopscotch (1963). Cependant, l’histoire la plus célèbre de Cortázar par rapport aux chats est “Orientation des chats”, qui découle de Nous aimons tellement Glenda (1980).

Comme nous l’avons déjà mentionné, les chats ont inspiré de grands esprits – dont nous en avons déjà mentionné deux – mais ils sont également devenus les protagonistes de la musique, en particulier des vidéos. C’est pourquoi nous énumérons certains (les plus célèbres) qui ont fait l’histoire et le respect des chats.

The Cure – Les Lovecats

L’une des chansons les plus célèbres de The Cure qui, comme son nom l’indique, fait référence aux chats. Il y a même une “dame des chats” bien avant l’arrivée des Simpsons. “Les Lovecats” est sorti en single le 18 octobre 1983, et est apparu sur le disque de compilation, Chuchotements japonais

Radiohead – Là, là

L’une des chansons les plus célèbres de Radiohead du nouveau siècle est “There, There”, qui fait suite à l’album Hail To The Thief, sortie en 2003. La vidéo de cette chanson, montre un Thom Yorke marchant dans une forêt – un peu à tâtons – pour découvrir plein de choses, dont un mariage entre deux chats.

Björk – «Triomphe d’un cœur»

Au sein de toutes les collaborations de Jonze Spike dans le monde de la musique, il y a aussi celui-ci, qui montre une Björk affligé par votre partenaire, aussi étrange que cela puisse paraître, c’est un chat. Cette chanson appartient à Medulla, son cinquième matériel d’étude rendu public le 30 août 2004.

Weezer – île au soleil

Lorsque nous entendons cette chanson, nous pensons immédiatement que nous sommes à Los Angeles en train de marcher au soleil ou au bord de la mer. Cependant, le succès de Rivers Cuomo et compagnie ont une vidéo “alternative” de Spike Jonze. Plusieurs animaux y apparaissent comme des écureuils, des ours, des tigres, des chiots et oui, des chatons.

Fatboy Slim – Le Joker

Il y a quelques vidéos que nous ne pouvons qualifier que de «prrrfectos», et en 2010, Fatboy Slim nous a donné des bébés chats vivant une vie commune en ville mais aussi, deux chatons criminels achetant des “drogues”, que dans le monde gatuno a été cataire, mieux connu sous le nom de “herbe à chat” qui les fait sauter, tourner, saliver ou faire des sons étranges. Ils aiment aussi se frotter la tête et le corps sur cette herbe et l’effet dure environ 30 minutes.

Crazy For You – Meilleure côte

Tous ceux qui sont fans de Meilleure côte et suivez de près Bethany Cosentino, ils sauront que c’est un catlover. Quand j’étais un grand utilisateur des réseaux sociaux, photographié par voyage, j’ai posté des photos de Snaks, son chaton et meilleur ami qui est aussi le protagoniste de ses photos … et la vidéo de “Crazy For You”, rola appartenant au premier album du duo sorti en 2010. Et oeil, ici il y a aussi un peu de cataire impliqué …

Holy Fuck – Red Lights

Disons que 2010 a été l’année des vidéos de chats, tout comme celles de la liste précédente décrivent également ce clip de Putain de merde À ce titre, il présente le groupe en train de jouer et aussi dans une vie mondaine. Cependant, ce ne sont pas les gens qui vivent tout cela, mais les chats. Cette chanson appartient au latin, le troisième matériel d’étude du groupe canadien.

Personne ne bat le tambour – Chose naturelle

La vidéo de cette chanson met en vedette des chats qui, dans une pièce, un laser apparaît et les tient très occupés. Si vous ne le croyez pas, regardez simplement la vidéo où certains chiens et un furet sont également impliqués. “Natural Thing” appartient à Currents, un album sorti en 2011 et la troisième production du groupe.

Orbital – Wonky

Orbital est connu pour ses chansons qui vous font exploser la tête et pour “Wonky” n’a pas fait exception. Là, nous voyons des chats bouger la bouche ou plutôt chanter la chanson. Avec une série d’hallucinations, nous voyons le protagoniste regarder un chat chanter. Cette chanson appartient au disque homonyme du duo anglais sorti en 2012.

DEVO – Cat Listening Party / Fresh

2010 a été l’année où JE DEVO, le groupe new wave né au milieu des années 70, est revenu pour lancer un nouveau matériel intitulé Quelque chose pour tout le monde. Avant son lancement, le groupe a publié une vidéo intitulée “Cat Listening Party”, qui montre plusieurs chats jouant et avec des lasers tandis qu’en arrière-plan, vous entendez “Fresh”, une chanson appartenant à l’album.

Son but était de promouvoir ce qui serait son prochain album, et c’est ainsi que DEVO a obtenu une grande portée – en particulier chez le chat.

Ed Sheeran – Ivre

En 2011 et en bon ami d’un catlover (Taylor Swift) Ed Sheeran a sorti “Drunk”, la chanson appartenant à son album + qui parle de la vie post-petite amie et a également un chat comme personnage principal et meilleur ami. Ensemble, ils jouent aux jeux vidéo, s’amusent et surtout s’enivrent. Ceci dans le but d’Ed oublier son ex. Mais bon, au final, tout cela n’est qu’une illusion et votre chat n’est là que dans l’attente de votre réveil.

Taylor Swift – MOI!

Juste en 2019, Taylor a sorti le single “ME!”, qui fera partie de son nouveau matériel d’étude et dans lequel, en plus de collaborer avec Brendon Urie de Panic! At The Disco, met en vedette son nouveau chat, Benjamin Button

Au moment où la nouvelle a été apprise que Taylor n’avait pas l’intention d’adopter un autre chaton, car il avait déjà Olivia et Meredith, Cependant, quand il a rencontré Benjamin, il est tombé amoureux de lui et a décidé de l’adopter, puis de l’inclure dans sa vidéo.