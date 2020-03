Michael Amott d’Arch Enemy rend hommage à l’enfer de Slayer pour son 35e anniversaire

ENNEMI JURÉ guitariste Michael Amott a rendu hommage à SLAYERest le deuxième album classique, “L’enfer attends”, qui a célébré son 35e anniversaire la semaine dernière.

Vendredi (27 mars), Amott a pris son Instagram pour partager une photo de lui tenant une copie vinyle de “L’enfer attends”, et il a inclus le message suivant: “Quel groupe, SLAYYEERRRR!!! Lire quelque part SLAYERc’est ‘L’enfer attends’ record atteint 35 ans aujourd’hui! Je pense que c’est plutôt cool d’avoir ma copie vinyle que j’ai achetée quand elle est sortie. Je me souviens avoir clairement laissé tomber l’aiguille pour la première fois chez mes parents et l’intro sonnait si mal et menaçante … J’étais extrêmement impressionné. Avance rapide de plusieurs années jusqu’en 2003 et mon groupe ENNEMI JURÉ est en tournée avec SLAYER avec cette gamme classique originale – et ils jouent «À l’aube, ils dorment», «Nécrophile» et ‘L’enfer attends’ toutes les nuits! Aussi, Kerry King m’a montré comment jouer correctement les riffs de la piste de titre. Parfois, les rêves de métal deviennent réalité, les enfants! #SLAYER #HELLAWAITS “

En 2011, Amott dit au Sonisphere site web qui SLAYER était le groupe des “Big Four” qui avait le plus d’importance pour lui musicalement.

“J’ai grandi en écoutant ces quatre groupes” – se référant à SLAYER, METALLICA, MEGADETH et ANTHRAX – “et j’ai beaucoup apprécié tous leurs premiers albums et ils m’ont aidé à devenir le musicien que je suis aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Pourtant, SLAYER est le groupe qui a toujours joué du metal extrême et qui a gardé l’esprit du thrash vivant. “

À l’automne 2018, Amott a révélé qu’il avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de ENNEMI JURÉc’est “Volonté de puissance” album. Sorti en 2017, ce disque a marqué le deuxième ENNEMI JURÉ album depuis le départ du chanteur de longue date Angela Gossow et ajout de Alissa White-Gluz. Ce fut aussi le premier ENNEMI JURÉ disque pour présenter l’ancien PLUS JAMAIS guitariste Jeff Loomis, qui a rejoint le groupe fin 2014.

“Volonté de puissance” a été libéré via Century Media Records. Coproduit par Amott et batteur Daniel Erlandsson, le disque a été mixé et masterisé par un collaborateur et ami de longue date Jens Bogren (OPETH, AUX PORTES, DIMMU BORGIR). La pochette du LP a été conçue par Alex Reisfar.



