Michael Bruce, ancien guitariste d’Alice Cooper, lance le groupe Michael Bruce

Ancien ALICE COOPER guitariste et Temple de la renommée du rock and roll intronisé Michael Bruce a dévoilé son nouveau groupe, le GROUPE MICHAEL BRUCE.

le GROUPE MICHAEL BRUCE est:

Michael Bruce – Guitare / voix de plomb



Lynette Bruce – Basse



Jimmy Waldo – Claviers



Steve Potts – Guitare



Matt Indes – Tambours

M’a dit Bruce: “Un Grand Chelem !!! Je suis heureux d’être ici !!! Avec ma femme à mes côtés et un groupe de gars formidables, nous sommes officiellement en marche!

“Je vous souhaite à tous la bienvenue dans mon nouveau projet, mon nouveau groupe et les dernières créations!

“Jimmy Waldo, auteur-compositeur, producteur, ingénieur, claviériste et chanteur. Jimmy est également l’un des membres fondateurs originaux du groupe ALCATRAZZ.

“Matt Indes, batterie, From Rock and Metal to Country, live, studio, tours. Mat a joué et / ou enregistré avec Michael Bruce, Michael Schenker, et plein d’autres.

“Steven Potts, originaire de Londres, Steve est un auteur-compositeur qui interprète tous les styles de rock et de métal / jazz. Steve a récemment enregistré et travaillé avec le groupe SYMBOLIQUE hors de la zone environnante de LA.

“Lynette ‘Lynn’ Bruce a une histoire dans le jazz / blues et a joué beaucoup avec divers groupes. Elle vous dira que certaines de ses performances les plus mémorables sont venues de USO.

“Last but not least, moi … Restez à l’écoute !!!!”

En tant que membre de l’original ALICE COOPER bande, Michael a co-écrit les tubes qui ont secoué une génération: “J’ai dix-huit ans”, “Under My Wheels”, “Plus Monsieur Nice Guy”, “Sois mon amant”, “L’école est finie”, “Élu”, “Billion Dollar Babies” et bien d’autres chansons qui restent aujourd’hui un incontournable du rock classique.

“L’école est finie”, l’une des chansons les plus remarquables et emblématiques, a été intronisée Grammy Hall Of Fame en 2015.

Formé avec l’intention de créer de la nouvelle musique dans le style de ces classiques TONNELIER records du début des années 1970, GROUPE MICHAEL BRUCE travaille actuellement sur un album complet pour une sortie début 2021. Le groupe réservera également des concerts pour la fin de cette année et jusqu’en 2021.

Vous pouvez consulter un échantillonneur de trois nouvelles chansons ci-dessous.



