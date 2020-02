Michael Bublé a chanté pour des gorilles qui aiment leur musique

Dans les nouvelles nouvelles qui vous feront penser qui est le plus évolué, tLes gorilles à dos argenté du zoo de Werribee Open Range sont devenus de vrais fans de la musique de Michael Bublé, et en particulier de son album de Noël.

Peu importe que nous soyons au milieu de l’année, ces gorilles aiment vraiment les pièces de Noël que Bublé joue dans son album Chiritmas. Comme l’a expliqué le gardien de zoo Ben Gulli dans une vidéo partagée par le parc animalier, «les belles [Bublé] chanter avec une sorte de grognement d’imitation de plaisir. ” Apparemment, c’est pourquoi “lorsque nous jouerons les disques de Michael Bublé, les gorilles commenceront à grogner de plaisir instantanément, et ils seront agréables, calmes et détendus”.

La nouvelle que Bublé a en commun trois fans de notre famille appelés hominidés, qui comprennent également des orangs-outans, des chimpanzés et des bonobos, Il a rapidement fait sa connaissance et le chanteur et compositeur canadien s’est envolé pour Victoria, en Australie, pour leur donner un concert privé. Alors que l’acoustique aurait pu être meilleure pour la visite, l’endroit offrait des vues spectaculaires et Bublé se sentait vraiment heureux d’être là. Pour rendre ce mini-concert quelque chose de plus spécial, Bublé a personnalisé les normes de vacances, donc «Santa Claus Is Coming to Town» a inclus les mots: «Arrête de lécher cette branche!

Bien que ces trois grands fans de Bublé l’aient fait leur donner un concert privé, sa concentration ne s’est pas toujours concentrée sur les mélodies du chanteur. Parfois, ils disentraran pour fixer leur fourrure incroyable, pour courir comme un fou partout, ou pour manger l’une ou l’autre fleur qui a croisé leur chemin. Mais peut-on vraiment leur en vouloir? Pour rien. Combien d’entre nous n’ont pas perdu depuis un moment l’attention absolue de nos artistes préférés dans le mosh pit, les sauts de folie, ou dans l’achat de la bière classique. Ici, nous vous laissons l’incroyable vidéo de Bublé avec ses trois fans préférés: