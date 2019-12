Michael Jackson Estate, Disney règlent une action en contrefaçon de droit d'auteur

Un tribunal fédéral de Los Angeles a approuvé un règlement dans un différend entre Disney et la succession de Michael Jackson, qui concernait l'utilisation des chansons, des clips vidéo et des images en direct du défunt chanteur dans un documentaire.

En 2018, la succession de Jackson a poursuivi Disney dans la division ouest du tribunal de district américain pour le district central de Californie en raison d'un film intitulé The Last Days of Michael Jackson. ABC aurait diffusé le documentaire sans avoir reçu l'autorisation du domaine d'utiliser les chansons et les images du chanteur.

Dans sa plainte déposée, la succession a noté l'ironie que Disney porterait atteinte aux droits d'auteur d'autrui lorsque l'entreprise elle-même "dépend de sa propriété intellectuelle". La succession a en outre souligné que «le zèle de Disney pour protéger sa propre propriété intellectuelle contre les infractions, réelles ou imaginaires, ne connaît souvent pas de limites».

Pour cette raison, la succession a indiqué qu'elle était "vraiment choquée" que le documentaire ait utilisé la propriété intellectuelle de Jackson sans autorisation. Ils ont en outre indiqué que Disney n'avait même jamais discuté avec eux de l'obtention d'une licence appropriée pour le matériel qu'ils utilisaient dans le film.

Disney a répliqué qu'ils pensaient que l'utilisation du matériel était couverte par la doctrine du «fair use».

Dans le même temps, cependant, Disney a supprimé certaines images du film quelques jours seulement avant sa diffusion.

Un procès devait commencer ce mois-ci. Mais comme les parties sont maintenant parvenues à un règlement sur la question, la succession de Jackson a officiellement formulé une demande de rejet de l'affaire. Le tribunal leur a maintenant accordé ce souhait.

Jusqu'à présent, ni Disney ni la succession de Michael Jackson n'ont commenté le règlement. Mais avec le procès à l'écart, la succession peut désormais se concentrer sur de nouveaux procès qui pourraient survenir en janvier en raison d'une nouvelle loi californienne qui donne aux victimes d'abus sexuels d'enfants un délai supplémentaire pour déposer des réclamations.