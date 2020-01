Michael Kiwanuka dirige la programmation de la BBC Radio 6 Music Festival 2020

Michael Kiwanuka, Bombay Bicycle Club et The Big Moon sont parmi les principaux noms à confirmer pour le BBC Radio 6 Music Festival 2020. La station de radio tiendra son événement annuel à Camden, Londres du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars.

The Big Moon, Michael Kiwanuka, Mike Skinner, Róisín Murphy, Kate Tempest, Bombay Bicycle Club, Sports Team et KOKOROKO feront la une des journaux tout au long du week-end, avec Dingwalls, l’Electric Ballroom, le FEST Camden et la Roundhouse parmi les lieux qui accueilleront la facture emballée de la musique live.

Les goûts du midi noir, Brittany Howard, EOB – Ed O’Brien de Radiohead, qui jouera sa première émission européenne au festival – Squid et Ghostpoet joueront également. Des sessions de questions / réponses, des DJ sets et bien plus ont également été promis tout au long du week-end.

Le dimanche 8 mars, le festival Radio 6 célébrera la Journée internationale de la femme avec une programmation entièrement féminine au Roundhouse, avec Kate Tempest, Kim Gordon, Anna Meredith, Jehnny Beth et Nadine Shah toutes prêtes à jouer.

Les billets pour les nombreux spectacles seront mis en vente ce vendredi 24 janvier à 10h. Visitez l’événement site officiel pour en savoir plus sur le BBC Radio 6 Music Festival 2020.

Avant Noël 2019, Michael Kiwanuka a partagé une session de quatre pistes récemment filmée et enregistrée, «Live At The Mildmay Club».

Travaillant aux côtés du célèbre réalisateur Huse Monfaradi qui a déjà travaillé avec Kiwanuka sur la vidéo de «Love & Hate», «Live At The Mildmay Club» propose des enregistrements de performances complètes de bandes du récent et très acclamé troisième album de Kiwanuka, KIWANUKA. Il a été tourné à Stoke Newington, Londres, la semaine de la sortie de l’album. La session présente “ Hero ”, “ Piano Joint ”, “ Light ” et “ You Ain’t The Problem ”. Et déteste.

