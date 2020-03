Michael Kiwanuka reporte les dates au Royaume-Uni après une laryngite

Michael Kiwanuka a reporté ses dates de tournée au Royaume-Uni pour plus tard dans l’année après que le reste de ses spectacles ait été précédemment reporté pour des raisons de santé. Cependant, contrairement à la majorité des dates de diffusion récentes, qui ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus en cours, Kiwanuka a été contraint d’abandonner sa tournée après avoir reçu un diagnostic de laryngite virale aiguë plus tôt dans le mois.

Après avoir guéri d’une laryngite, le chanteur a maintenant informé que ses spectacles de printemps à Glasgow, Newcastle, Manchester, Cambridge, Londres, Leicester et Leeds avaient été déplacés en août et septembre. Tous les billets pour les concerts originaux restent valables pour les représentations réarrangées.

“Heureux d’annoncer des dates de tournée au Royaume-Uni reprogrammées, les billets originaux restent valables”, a tweeté Kiwanuka. «J’espère que vous pourrez y arriver. Merci d’être patient. Gardez en sécurité et bien. “

Kiwanuka a sorti son troisième album, KIWANUKA, le 25 octobre, qui présentait les singles ‘You Ain’t The Problem’ et ‘Hero’. Le suivi très attendu de son palmarès et Love & Hate nominé pour Mercury a vu Kiwanuka se réunir avec le duo de production Danger Mouse et Inflo.

Le joueur de 32 ans doit toujours jouer au Green Man Festival 2020 ainsi qu’un spectacle massif à l’Alexandra Palace de Londres plus tard cette année. Ses concerts précédemment confirmés au Trinity College de Dublin le 29 juin et aux Princes Street Gardens d’Édimbourg le 11 août ne sont pas non plus affectés. À Édimbourg, Kiwanuka apparaîtra sur un projet de loi qui comprend également The 1975, Tom Jones et Lionel Richie.

Michael Kiwanuka joue les dates de tournée 2020 suivantes:

29 juin – Dublin Trinity College

11 août – Jardins d’Edinburgh Princes Street

31 août – Glasgow Barrowland Ballroom

01 septembre – O2 Academy Newcastle

03 septembre – Manchester O2 Apollo

04 septembre – Cambridge Corn Exchange

05 septembre – O2 Academy Brixton

07 septembre –Leicester De Montfort Hall

08 septembre – O2 Academy Leeds

13 novembre – Brighton Center

14 novembre – Blackpool Empress Ballroom |

18 novembre – Lille Laeronef (France)

19 novembre – Paris Zenith (France)

21 novembre – Plymouth Pavilions

22 novembre – Hull Bonus Arena

27 novembre – Londres Alexandra Palace.

