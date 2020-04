Michael Poulsen de Volbeat sur la réalisation de l’album “ Rewind, Replay, Rebound ”: “ Ça m’a beaucoup pris ”

Dans une récente interview avec Mindy Novotny de la station de radio Milwaukee 102.9 Le porc, VOLBEAT chanteur Michael Poulsen réfléchi sur le septième album du groupe, “Rewind, Replay, Rebound”, qui a été publié en août dernier via Records de la République.

“J’adore la pochette. J’adore tout ce disque, car je mets tellement d’émotion et d’énergie et je travaille dans ce disque”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Ça me drainait, parce que ça me prenait tellement de choses et ça m’a emmené dans un endroit où je ne pouvais pas le laisser aller. C’était tellement de travail [making] l’enregistrement que lorsque vous sortez à nouveau de la bulle, vous vous demandez: «Où étiez-vous? Parce que vous sortez de la bulle et que vous vous regardez dans le miroir tout à coup, vous avez l’impression d’avoir 30 ans de plus. Donc ça m’a pris beaucoup. Mais c’est un record dont je suis très, très fier. Et il y a certaines chansons où je ramène les auditeurs dans ma propre enfance ou je réfléchis simplement à être un enfant et à toute l’innocence d’être un enfant et d’avoir l’imagination pour grandir et des trucs comme ça. “

La semaine dernière, VOLBEAT a relancé sa longue série “Official Bootleg” avec la sortie d’une vidéo en direct pour “Léviathan”. La piste est le dernier single “Rewind, Replay, Rebound”. Le clip a été enregistré l’année dernière à la Barclaycard Arena de Hambourg, en Allemagne.

VOLBEAT a annoncé en mars qu’il reportait sa tournée de printemps aux États-Unis, qui devait commencer plus tôt ce mois-ci, en septembre et octobre. Les dates et les détails sont encore en cours de finalisation.

Le mois dernier, VOLBEATc’est “Die To Live” surmonté Panneau d’affichageLe tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs, ce qui en fait le huitième groupe danois / américain du sondage. Cela a établi un nouveau record pour VOLBEAT, qui était à égalité à sept avec l’acte irlandais U2 pour le plus grand nombre de classements par un acte basé à l’extérieur de l’Amérique du Nord depuis le début du graphique en 1981.

Avec son total de huit Mainstream Rock n ° 1, VOLBEAT partage maintenant cette place sur la liste avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, FOO FIGHTERS, LINKIN PARK et NICKELBACK. SHINEDOWN et PROLONGATION DE TROIS JOURS menez le décompte total avec 15 palmarès chacun.

VOLBEATLe premier n ° 1 était celui de 2010 “Le paradis ni l’enfer”, suivi par “Toujours en train de compter”, “Le nombre de corps du pendu”, “Lola Montez”, “La couronne de saignement du diable”, “Rose noire” et “Dernier jour sous le soleil”.

Combiner des riffs lourds avec une ambiance rockabilly, VOLBEAT consiste en Poulsen (guitares / voix), Rob Caggiano (guitares), Kaspar Boye Larsen (basse) et Jon Larsen (tambours).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).