Michael Schenker dit qu’il a «essayé» de collaborer avec David Coverdale au début des années 1980: «Je ne voulais pas vraiment le faire»

OVNI et MSG Légende Michael Schenker a révélé pour la première fois que SERPENT BLANC chanteur David Coverdale voulait l’Allemand dans son groupe – et les deux musiciens se sont même rapprochés en vue de former un groupe.

S’adressant au magazine Rock Candy pour la couverture du dernier numéro, Schenker dit à l’écrivain et au rédacteur Howard Johnson: “Au début des années 80, quand j’avais GROUPE MICHAEL SCHENKER, mon manager à l’époque, Peter Mensch, croyait que nous avions besoin d’un nouveau chanteur pour remplacer Gary Barden. J’avais choisi Gary pour une raison, mais Peter voulait amener le groupe au niveau supérieur et il voulait David Coverdale travailler avec moi.

“Coverdale a probablement demandé Mensch me chercher et [drummer] Cozy Powell et [bassist] Chris Glen vers SERPENT BLANC remplacer Bernie Marsden et Micky Moody et qui que ce soit d’autre dans ce groupe à l’époque. Je pense que c’était l’idée, mais je ne voulais pas abandonner MSG. J’ai dit: ‘Non, vous demandez Coverdale pour nous rejoindre.’

“Tu connais cette chanson ‘Danseur’ du «Attaque d’assaut» du MSG album? J’ai fait cette chanson avec Coverdale. J’avais déjà la musique et il la chantait différemment, avec des mots différents. Nous avons donc essayé quelque chose, mais je ne voulais pas vraiment le faire. “

le Schenker/Coverdale la collaboration n’a pas fonctionné, et Michael finalement recruté ancien ARC EN CIEL chanteur Graham Bonnet à l’avant MSG. Mais l’idée que ces deux grands rock forment un groupe ensemble ne peut que laisser les fans de rock s’interroger sur le potentiel de ce qui aurait pu être.

Lisez l’intégralité de cet article révélateur dans le numéro 18 de Rock Candy magazine, disponible dans les magasins du monde entier ou directement en ligne à cet endroit.

Schenker avait précédemment affirmé qu’il avait refusé une possibilité de rejoindre Ozzy Osbournegroupe après la mort de Randy Rhoads. “J’étais tenté de le faire”, a déclaré le guitariste allemand dans une interview en 2019. “J’ai dit: ‘Comment puis-je m’éloigner de ça?’ Puis Confortable [[Powell, puis-GROUPE MICHAEL SCHENKER le batteur]disait: «Vous ne pouvez pas faire ça. Faisaient «Attaque d’assaut» maintenant. Nous venons de recevoir Graham Bonnet. ‘ Et j’ai pensé: «Je vais juste lui demander l’impossible. Il [will] dis non.’ Et c’est ce que j’ai fait. J’ai donc demandé l’impossible avec l’espoir qu’il dirait non. Et puis j’étais décroché. “

Schenker avait également dit qu’il lui avait été demandé par Lemmy joindre MOTÖRHEAD en tant que premier guitariste du groupe et a été approché par AEROSMITH remplacer Joe Perry en 1979. Il a également affirmé qu’on lui avait demandé d’auditionner LES PIERRES QUI ROULENT peu de temps après son arrivée à Londres pour rejoindre OVNI en 1973.

Il a dit The Bigfoot Diaries dans une interview de 2011: “AEROSMITH, Ozzy Osbourne ou tout autre groupe avec l’histoire n’était pas bon pour moi. Cela signifierait toujours que je devrais apprendre les riffs d’autres guitaristes. Et ce n’était pas ce que je voulais. Je suis né pour créer et inventer. “

