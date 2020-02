Michael Schenker: Rudolf n’a pas beaucoup de talent de guitariste pour mon frère

Dans une nouvelle interview avec Guitar World, légendaire guitariste allemand Michael Schenker, dont la guitare principale pendant une grande partie de sa carrière était Gibson Flying V, a été demandé si Gibson n’a jamais proposé d’en faire un modèle signature. Il a éclaté de rire avant de répondre: “Rudolf [[Schenker, SCORPIONS guitariste et Michaelle frère de]a pris soin de ça! Il a travaillé si dur pour déformer mon image, donc les gens ne savent plus lequel est Michael et lequel est Rudolf.

“Parfois Rudolf viendrait vers moi et rapporterait fièrement qui l’avait tapoté sur l’épaule et avait dit: «Hé, Michael, Comment allez vous?’ Sabrer et Joe Perry, par exemple.

“[Laughs] Alors que je ne regardais pas, il a réussi pendant des années à déformer l’enfer de l’image du Schenker frères. Les gens n’ont plus la moindre idée de qui est qui. Parce que je suis plus jeune et que j’ai réussi plus tôt et que j’ai eu le premier hit en 1976, je jouais en Amérique quand j’avais 19 ans et Rudolf avait 33 ans avant d’arriver en Amérique pour la première fois.

“Les gens sont tellement confus parce que j’avais six ans et demi de moins. Le SCORPIONS est devenu un tel succès que les gens oublient à quoi ressemblait le groupe au début. C’est incroyable comment il a réussi à déformer le tout. Rudolf conclu un accord avec Gibson pour guitares noir et blanc.

“Il m’a demandé si cela me dérangeait s’il jouait un Flying V. en noir et blanc. Je me suis demandé pourquoi il voulait être moi, mais j’ai juste dit:” Allez-y. ” Puis il l’a poussé si loin en essayant de faire sienne l’image en noir et blanc. Il ne sait pas qui il est. Puis il a eu la joue pour faire un marché avec Gibson pour une signature Flying V.

“Je joue un doyen et il a le Gibsonet puis les gens pensent probablement qu’il est aussi le gars qui jouait avec OVNI. C’est remarquable. C’est un gars très étrange, unique en son genre. [Laughs]”

Lorsque l’intervieweur Mark McStea a souligné Michael cette Rudolf, comme le frère aîné, s’attendait peut-être à ce que les choses lui viennent en premier, Michael a déclaré: “Eh bien, c’est vrai. En tant que frère cadet, j’ai probablement fini par porter son caleçon et son uniforme scolaire, et faire du vélo. Il était le plus âgé et j’ai eu les mains. Je n’ai pas cherché la gloire et le succès, mais j’ai réussi.

“Je ne cherchais pas à devenir une icône, mais je suis devenu un, c’est devenu moi. Rudolf concentré sur ces choses, mais il ne pouvait pas l’obtenir. C’est un message étrange – cette existence de deux frères qui ont fait un tel succès étrange à leur manière. Le puzzle n’est pas encore terminé entre nous.

“Je sais qu’il y a une raison à ce voyage particulier à travers la vie entre Rudolf et moi. J’espère que je comprendrai si je peux avoir encore 10 ans sur la planète. Je ne suis pas amer des jeux stupides auxquels il a joué. Il était probablement très frustré que tout ce qu’il voulait venait à son frère bien plus jeune sans même essayer.

“Je crois que je suis né pour lui faire réussir. Rudolf n’a pas beaucoup de talent en tant que guitariste. Sans direction, il est perdu. Il a copié tout ce que j’ai fait. [Laughs] J’avais besoin de lui ouvrir la voie.

“Je ne dis pas cela de manière compétitive, mais avec un cœur ouvert. J’ai lancé le SCORPIONS. Ils devraient être heureux au lieu d’agir comme si j’étais une petite merde. [Laughs]”

Michael a donné un certain nombre d’entrevues au cours des dernières années au cours desquelles il a dit qu’il était Rudolf sur le récit lui et SCORPIONS avait créé sur l’écriture et l’enregistrement de l’album de 1979 “Lovedrive”. Michael ajouté que SCORPIONS a profité de lui et a pris le crédit pour ses efforts de composition, en particulier en ce qui concerne les pistes “Vacances” et “Côte à côte”.

L’année dernière, Rudolf – qui a sept ans de plus que Michael – licencié Michaella critique de, racontant Rock classique magazine: “Ecoute, j’aime mon frère. C’est un guitariste fantastique mais il ne sait rien des affaires. Quand on a fait «Lovedrive», le groupe était sous contrat avec Dieter Dierks [producer and manager]. Quand j’ai demandé Michael jouer un solo sur ma composition «Côte à côte», nous avons convenu d’un crédit à moitié et demi, mais Dieter ne le permettrait pas – cela était lié aux frais d’édition et de studio. Michael avait un contrat signé avec Dieter cela lui a donné un point sur la chanson. Et nous avons accepté de payer Michael… Il avait l’argent. “

Il a poursuivi: “Mais en 1985, lorsque[[Michael]a été complètement écrasé et avait un nouveau MSG avec Robin McAuley, Michael vécu avec moi dans ma maison. Nous avons volé en musiciens, j’ai fait tout ça pour rien, étant entendu que Michael me payait quand un label arrivait. Mais il ne m’a rien payé. J’ai donc pris sa moitié pour couvrir les factures qu’il n’avait pas payées. Tout est clair. Tout Michael doit demander: «Que se passe-t-il ici? Mais il ne le fait pas; au lieu de cela, il donne ces stupides interviews. “

Rudolf a ajouté: “J’aime toujours mon frère mais il a toujours détesté les affaires et la seule personne à blâmer ici est lui-même.”