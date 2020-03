Michael Stipe de R.E.M partage quatre règles pour empêcher la fin du monde

Depuis que R.E.M a sorti “C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien)” en 1987 pour devenir l’une des grandes chansons de la décennie, elle ne s’est jamais sentie aussi proche d’une situation contemporaine que maintenant. En fait, la chanson est revenue dans les classements de popularité, en hommage au groupe de rock alternatif dissous et au virus qui est sur toutes les lèvres. Maintenant, l’ancien leader de R.E.M Michael Stipe a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il partage quatre règles fondamentales pour survivre à notre dernière apocalypse.

Le grand Stipe a rassemblé quelques vidéos assez importantes. Un court avec les règles qu’il considère comme fondamentales pour que toute cette question épuisante de COVID-19 passe aussi rapidement que possible, et un message plus long qui comprend des histoires personnelles sur des amis qui font face à la crise en Italie, ainsi que sur leurs deux petits. filleules. Les deux versions commencent par Stipe chantant le refrain “C’est la fin du monde tel que nous le connaissons” et les deux incluent les quatre mêmes règles, qui sont désormais familières à tous ceux qui suivent les progrès de la souche coronavirus.

Les quatre règles que Michael Stipe partage avec nous commencent par les plus élémentaires: “rester à la maison”, dit-il dans les vidéos, mettant l’accent sur l’auto-quarantaine. Quant au numéro très basique deux, Stipe nous dit: “Lavez-vous les mains pendant 20 secondes chaque fois que vous entrez ou quittez votre maison”. Mais ici, les conseils de Stipe diffèrent légèrement du genre de chose qui flotte sur les réseaux sociaux. “Ne chantez pas deux fois joyeux anniversaire”, prévient-il. “C’est trop déprimant. Trouvez une autre chanson. “

En ce qui concerne la règle numéro trois, Stipe suggère que vous devriez “Agissez comme si j’étais déjà malade” et restez à six pieds de tout le monde en tout temps. Et finalement, “Soyez prudent lorsque vous obtenez des informations”. Faire une bonne blague, selon Stipe, nous ne devrions même pas lui faire confiance. «Je suis une ancienne pop star. Ne faites pas confiance aux réseaux sociaux. Accédez au site officiel et aux sources d’informations fiables. »

Stipe ne sera peut-être pas une “ancienne pop star” pendant bien plus longtemps. Il a apparemment 18 chansons solo «prêtes» et a récemment partagé ses deux premiers singles, «Your Capricious Soul» et «Drive to the Ocean». Voir ci-dessous la vidéo la plus courte: