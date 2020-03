Michael Stipe partage la démo d’une nouvelle chanson avec Aaron Dessner du National: Écoutez

Michael Stipe a partagé une démo de première prise d’une nouvelle chanson intitulée «No Time for Love Like Now». La piste est une collaboration avec Aaron Dessner du National. Regardez la vidéo ci-dessous.

“Michael Stipe a été un grand héros et un ami pour moi (et le National)”, a écrit Dessner, “et je n’ai jamais imaginé, dans mes rêves les plus fous, écrire des chansons ensemble … mais voici la démo d’une chanson en cours … à venir à vous de Michael dans l’isolement à la maison – j’espère que cela soulage certains esprits. Les paroles et le sentiment de la musique sont liés à cette époque. »

Le dernier post-R.E.M de Stipe. chanson solo suit “Drive to the Ocean” et “Your Capricious Soul.” L’année dernière, il s’est assis pour une large interview sur Colbert.

