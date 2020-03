Michael Sweet de Stryper exhorte les gens à être «respectueux», «aimant» et «compatissant» au milieu d’une épidémie de coronavirus

STRYPER chanteur Michael Sweet a exhorté chacun à être respectueux, aimant et compatissant alors que les gouvernements du monde entier luttent pour contenir la pandémie de coronavirus.

Un résident du Massachusetts, Sucré a pris son Instagram plus tôt dans la journée (samedi 13 mars) pour partager une photo qu’il a apparemment prise dans son supermarché local, et il a inclus le message suivant: “Je suis sorti hier pour acheter quelques choses et j’ai été choqué de voir des étagères vides et ce qui ressemblait à la fin du monde. J’ai essayé d’acheter de la soupe et il n’y en avait plus beaucoup. Thermomètres, papier hygiénique, analgésiques, nettoyés! Je me sentais mal pour toutes les autres personnes qui étaient là à la recherche de ces articles et malheureusement je n’ai pas pu trouver ce dont ils avaient besoin en raison de la thésaurisation et de la cupidité.

“Je crois vraiment que nous allons passer à travers cela et que tout ira bien. Si nous sommes éduqués et prenons les précautions nécessaires, nous surmonterons. Il est important pour nous de penser aux autres dans toute la tourmente et non pensez à nous-mêmes. Restez intelligent, restez calme, respectueux, aimant, compatissant, fidèle, restez positif. Nous persévérerons. “

Michael comprenait également un verset de la Bible, Ésaïe 41:10: “Ne crains donc pas, car je suis avec toi; ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t’aiderai; je te soutiendrai avec ma droite droite. main.”

Les chaînes d’épiceries du monde entier ont connu une ruée au cours de la semaine dernière grâce à l’épidémie de coronavirus, avec une vague de consommateurs qui ont déshabillé certains articles.

Mercredi (11 mars), le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie, avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avertissant qu’il était “profondément préoccupé à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction” des autorités.

le QUI a déclaré qu’une grande majorité des patients atteints de coronavirus se rétablissent: ceux qui souffrent de maladies bénignes en deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent nécessiter de trois à six semaines.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 2 100, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis – si leurs résidents ne prennent pas de mesures préventives – auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.

Un acte ouvertement chrétien, STRYPERLe nom de Isaïe vient d’Isaïe 53: 5, qui déclare: “Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses meurtrissures nous sommes guéris.”

STRYPERLes albums de “En enfer avec le diable”, “Deuxième venue”, “Plus d’enfer à payer”, “Déchue” et le dernier effort du groupe, “God Damn Evil”.



Voir ce post sur Instagram

Je suis sorti hier pour acheter quelques choses et j’ai été choqué de voir des étagères vides et ce qui semblait être la fin du monde. J’ai essayé d’acheter de la soupe et il ne restait plus grand-chose. Thermomètres, papier hygiénique, analgésiques, nettoyés! I. Je me sentais mal pour toutes les autres personnes qui étaient là à la recherche de ces articles et, malheureusement, je n’ai pas pu trouver ce dont elles avaient besoin en raison de la thésaurisation et de la cupidité. Je crois vraiment que nous allons surmonter cela et que tout ira bien. Si nous sommes éduqués et prenons les précautions nécessaires, nous vaincrons. Il est important pour nous de penser aux autres dans toute la tourmente et pas seulement de penser à nous-mêmes. Restez intelligent, restez calme, soyez respectueux, aimez, soyez compatissant, soyez fidèle, restez positif. Nous persévérerons ??? «Ne crains donc pas, car je suis avec toi; ne vous inquiétez pas, car je suis votre Dieu. Je vais vous fortifier et vous aider; Je te soutiendrai avec ma droite droite »

Un post partagé par Michael Sweet (@michaelsweetstryper) le 14 mars 2020 à 8h49 PDT

Mots clés:

stryper

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).