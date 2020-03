STRYPERc’est Michael Sweet a loué Le président Donald TrumpLes récentes mesures prises par le gouvernement fédéral pour accélérer la réponse du gouvernement fédéral à l’épidémie de COVID-19.

“Je pense personnellement que notre leadership a fait du bon travail jusqu’à présent concernant Covid-19”, Sucré tweeté plus tôt dans la journée. “Je pense aussi qu’il est important pour nous tous de rester positifs et solidaires. Ce n’est pas le moment de négativité et de division. Nous en avons déjà vu assez. Restez concentré, restez encouragé” Il a ajouté un emoji “mains jointes”.

De retour en novembre 2016, Sucré a attiré la critique de certains STRYPER fans pour avoir posté une photo de Donald Trump et félicitant le magnat de l’immobilier pour “avoir travaillé son cul pour la présidence des États-Unis d’Amérique”.

Atout a été critiqué par certaines parties des médias pour avoir minimisé les craintes concernant COVID-19 ou diffusé activement des informations erronées sur ses répercussions. Le président a depuis considérablement changé radicalement son air sur la gravité de la crise et a été contraint de répondre sobrement à l’épidémie de coronavirus.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 220 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 9 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme .

Selon CNN, jusqu’à 20% des personnes hospitalisées pour un coronavirus aux États-Unis sont de jeunes adultes âgés de 20 à 44 ans, un niveau significativement plus élevé que les taux d’hospitalisation pour la grippe, tandis que 18% avaient entre 45 et 54 ans, selon un rapport publié Mercredi par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes spectacles. Le pourcentage le plus élevé de patients hospitalisés était de 26% entre 65 et 84 ans.



