Michael Sweet de Stryper sur la pandémie mondiale de coronavirus: «Nous n’avons jamais rien vu de tel»

STRYPER chanteur Michael Sweet était un invité sur le “Kingdom Of Rock” balado pour discuter des effets de la pandémie de coronavirus sur l’industrie du divertissement. Parlant de la façon dont lui et sa famille font face à la crise, Sucré a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Nous faisons de notre mieux pour avancer avec sagesse et faire ce qu’on nous dit de faire. Je pense que la mentalité, à ce stade, de ‘Ah, ce n’est pas un gros problème, et , ‘Ça va s’en aller’, et, ‘Qui s’en soucie?’ et “Nous allons sortir de toute façon et nous allons profiter de la vie”, c’est assez irresponsable – c’est vraiment le cas. J’étais une de ces personnes il y a quelques mois alors que nous la regardions se dérouler en Chine et qu’elle commençait vraiment à prendre racine et avancer et empirer de plus en plus, et j’ai toujours voulu penser: “Ah, ça va aller. On va aller bien.” Et maintenant, nous y sommes, face à la situation des villes qui se verrouillent et les gens doivent rester à l’intérieur. Et c’est pour le long terme et pour le mieux en termes de nous voulons, évidemment, voir ce col et obtenir à travers la tempête et tout le monde doit être en bonne santé et ne pas voir autant de morts que nous pouvons voir et essayer de garder ces chiffres à l’extrémité inférieure du spectre. Et pour ce faire, c’est vraiment être intelligent et faire ce qui est bien et ne pas aller à l’extérieur à moins que vous ne deviez absolument le faire, ou si vous devez sortir, en prenant des précautions. “

Il a poursuivi: “J’ai entendu des gens dire:” J’ai l’air idiot dans un masque “et je me dis:” Qui s’en soucie? ” Portez un masque. Portez des gants. Lavez-vous les mains. Restez à distance. Soyez intelligent. Soyez prudent. Soyez prudent. Et faites preuve de sagesse, et nous réussirons tous si nous pouvons tous le faire. Donc, j’essaie vraiment de faire de mon mieux pour faire ce qui est nécessaire. Et je suis ici dans ma maison en ce moment, et nous restons à l’intérieur. Nous avons dû manquer quelques fois pour obtenir quelques choses – l’essentiel dont nous avions besoin – mais à part ça, mec, allons tous mieux et passons par là. Et je sais que nous le ferons. “

Sucré a continué à réitérer la nécessité pour les gens de rester chez eux et d’obéir aux instructions de leur état et des autorités locales.

“Plus nous sommes responsables et plus nous sommes intelligents dans notre manière de gérer cela, plus la durée de vie de ce virus sera courte”, a-t-il déclaré. “Et nous pourrons revenir à une sorte de normalité. Est-ce que ça va être quelques mois? Est-ce que ça va être plus long que ça? Est-ce que ça va être plus court que ça? Je pense que tout est déterminé par ce que nous faisons et comment nous gérons cela. Et pas seulement notre gouvernement nous dit comment le gérer, mais nous, en tant que personnes, être intelligents et utiliser la sagesse. Nous avons tous un cerveau. Nous sommes tous intelligents, et nous savons tous ce que nous devons faire – nous devons simplement suivre cela et rester fidèles à cela.

“C’est difficile, parce que nous sommes tous des travailleurs, nous aimons tous travailler, nous aimons sortir et rester actifs et faire ce que nous faisons”, a-t-il ajouté. “C’est la façon du monde, et en ce moment, nous sommes obligés de mettre cela de côté. C’est donc difficile. Notre réaction instantanée est de vouloir sortir et travailler et faire des tournées, en tant que musiciens en particulier. Je veux dire, je suis un bourreau de travail – Je ne peux tout simplement pas rester immobile. Je ne peux pas m’arrêter de faire ce que je fais. J’enregistre constamment et je tourne constamment, donc il est difficile pour moi de m’arrêter. Mais en même temps, notre santé est dépendant de cela.

“Nous n’avons jamais rien vu de tel, et nous ne reverrons peut-être plus jamais cela de notre vivant. Et il est crucial que nous utilisions la sagesse à mesure que nous progressons.”

Il y a moins de deux semaines, Sucré loué Le président Donald TrumpLes récentes mesures prises par le gouvernement fédéral pour accélérer la réponse du gouvernement fédéral à l’épidémie de COVID-19.

Atout a été critiqué par certaines parties des médias pour avoir minimisé les craintes concernant COVID-19 ou diffusé activement des informations erronées sur ses répercussions. Le président a depuis considérablement changé radicalement son air sur la gravité de la crise et a été contraint de répondre sobrement à l’épidémie de coronavirus.

De retour en novembre 2016, Sucré a attiré la critique de certains STRYPER fans pour avoir posté une photo de Donald Trump et félicitant le magnat de l’immobilier pour “avoir travaillé son cul pour la présidence des États-Unis d’Amérique”.

le Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 684 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 32 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme .