Michael Wilton de Queensrÿche: «Nous voulons continuer d’évoluer»

Joel Barrios de Sonic Perspectives a réalisé une interview avec le guitariste Michael Wilton des métallurgistes progressifs de Seattle QUEENSRŸCHE avant le concert du groupe le 17 janvier au Culture Room de Fort Lauderdale, en Floride. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Pourquoi QUEENSRŸCHE est ouvert depuis SCORPIONS tant de fois au fil des ans:

Michael: “Je pense que c’est en fait un bon mélange de musique. Je pense que notre musique complète le SCORPIONS‘musique, et c’est juste une transition en douceur. Nous nous entendons. Ils nous aiment, évidemment, et nous respectons leur tournée et nous savons que c’est leur tournée, donc nous sommes rapides, nous descendons de la scène rapidement et nous échappons. Mais, oui, nous avons développé cette relation. C’est génial de les considérer comme des amis et pour eux de nous considérer pour des visites et des événements spéciaux comme cette résidence [in Las Vegas]. “

Pourquoi QUEENSRŸCHE est accepté parmi une telle variété de publics rock et métal:

Michael: “Je pense que, pour la plupart, nous sommes plus d’un lourd, power rock, power metal [band], mais nous sommes mélodiques et je pense que notre musique est quelque peu unique en elle-même qu’elle peut SCORPIONS montrer et il peut s’insérer dans un MEGADETH croisière avec des bandes plus lourdes. Il y a des éléments de QUEENSRŸCHE qui s’adaptent à tous les publics. Je pense que c’est pourquoi nous faisons ces tournées. C’est juste le fait que nous avons fait des croisières progressives et que nous sommes très remarqués dans le côté progressif de la musique, mais nous sommes aussi très mélodiques. Nous écrivons des chansons et c’est ce que les gens veulent entendre. “

Si QUEENSRŸCHE enregistrera un album live avec le chanteur Todd La Torre, qui fait partie du groupe depuis 2012:

Michael: “Il y a une possibilité. Nous avons beaucoup d’enregistrements de toutes les émissions que nous avons faites, donc, je sais que c’est vraiment une possibilité, uniquement audio. Mais nous pourrions toujours faire quelque chose en cours. tout dépend de notre programmation, de ce que la maison de disques veut. Nous avons beaucoup, beaucoup de chansons enregistrées en direct que nous pourrions sortir. Je sais que c’est juste une question de tout comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour obtenir y accéder et l’utiliser pour des enregistrements en direct. “

Sur ce qui résonne le plus avec lui depuis la création de leur dernier album studio, 2019’s “Le verdict”:

Michael: “Pour moi, il s’agit d’avoir un groupe de gars qui s’entendent, qui sont prêts à prendre des risques musicaux et à ne pas être intimidés, mais à apporter leur créativité, à construire cela et à fusionner cela en un QUEENSRŸCHE chanson. Pour moi, c’est ce qui est amusant d’être dans un groupe. Quand tout le monde contribue et que vous ne connaissez pas le résultat. Les chansons peuvent aller dans un sens ou dans l’autre. C’est toujours très intéressant de voir le résultat final. “

S’il se sent QUEENSRŸCHE est toujours définie par leur ère classique des années 80 et du début des années 90, ou a été redéfinie pour le 21e siècle:

Michael: “Évidemment, on ne peut pas nier notre passé. Nous allons être diffusés sur la radio classique juste à cause de ces succès. Mais nous prenons tout. C’est tout bon pour nous. Mais c’est génial que lorsque les stations de radio rock jouent le nouvelle musique aussi. Le fait que nous sortions de la nouvelle musique et que nous tournions dessus nous permet de faire des tournées dans différentes parties du monde et de faire des tournées et de faire des festivals et de garder les fans intéressés par nous. Je sais qu’il y a beaucoup de groupes qui ne font que tourner sur leur passé et ne sortent jamais de nouvelles musiques, mais nous sommes à l’opposé. Nous voulons continuer à évoluer QUEENSRŸCHE et nous nous amusons à le faire. “

QUEENSRŸCHELa tournée actuelle se terminera le 27 février avec un spectacle à Orlando, en Floride. Après avoir joué quelques dates en mai, le groupe soutiendra le SCORPIONS sur la résidence des légendes du hard rock allemand à Las Vegas en juillet.

QUEENSRŸCHEdernier album de, “Le verdict”, a été publié en mars 2019 via Century Media Records. Le disque a été produit, mixé et masterisé par Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, TERRE GELÉE, LA HAINE RACE) à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et Wilton, de même que La Torre et guitariste Parker Lundgren.

“Le verdict” Des marques QUEENSRŸCHEest la troisième version intégrale de La Torre, suite au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012.