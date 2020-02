Michael Wilton de Queensrÿche sur le batteur Scott Rockenfield: «Il veut sa vie privée, et nous respectons cela»

UN J. Motts et R.J. Pierre de Sweet Death Entertainment a réalisé une interview avec le guitariste Michael Wilton des métallurgistes progressifs de Seattle QUEENSRŸCHE avant le concert du groupe le 25 janvier au House Of Blues de Dallas, Texas. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur chanteur Todd La Torre jouer de la batterie sur le dernier album studio du groupe, 2019 “Le verdict”:

Michael: “C’est quelque chose qui nous est apparu à la dernière minute. On nous a posé la question:” Eh bien, nous avons aligné le producteur. Nous avons la maison de disques derrière. Avons-nous un autre batteur, une session batteur? Ou, Todd utilisé pour jouer de la batterie. ‘Hey, Todd, pouvez-vous essayer? Nous avons mis en place un kit pour lui et il a fait la première chanson. Zeuss [[Chris Harris], notre producteur, a levé le pouce: “C’est une évidence.” Sinon, il faudrait retarder l’album. Qui sait ce qui serait arrivé? Todd sorte de enregistré l’album. [Laughs]”

Sur la relation de travail du groupe avec Harris:

Michael: “Il a fait quelques albums avec nous maintenant. Il nous connaît, nous comprend et sait comment nous pousser à obtenir les bonnes pièces et à faire circuler les jus créatifs et à voir les choses différemment. Il est vraiment une partie importante de nous maintenant . “

Sur QUEENSRŸCHEle développement depuis La Torre rejoint en 2012:

Michael: “Tout le groupe clique. Alors que nous grandissons ensemble, la chimie se développe et le processus créatif, il y a plus de confiance et il y a juste une maturation de tout le monde qui se produit naturellement. Nous sommes vraiment à un bon moment dans notre carrière et je pense que tout le monde est à leur jeu A. C’est un bon moment pour nous. Nous sommes sur un bon chemin. Nous avons été avec Todd maintenant sept ans. Nous tournons partout dans le monde. Nous frappons des endroits que nous n’avons pas joués depuis 10, 15 ans. Nous établissons des cartes dans des pays que nous n’avons pas encore répertoriés. Les choses vont bien pour nous. “

S’il y a eu une période d’ajustement pour le batteur en tournée actuel Casey Grillo (ex-KAMELOT):

Michael: “Non. [Laughs] Il devait en quelque sorte plonger dedans. Casey Grillo est de KAMELOT, et il ne faisait rien, alors nous l’avons appelé parce que Scott [[Rockenfield], notre ancien batteur, avait des affaires familiales et a dû emprunter un chemin différent. “

Sur l’état actuel de Rockenfield:

Michael: “Nous ne savons pas. C’est comme s’il voulait son intimité, et nous respectons cela. Mais maintenant Caseyest avec nous en direct depuis plus de deux ans. Les fans l’ont embrassé et c’est un grand joueur en direct. Nous continuerons à l’utiliser. “

Sur le processus d’écriture de chansons avec La Torre:

Michael: “Je pense qu’il y a certainement une maturation qui se produit. Cette année, il y a moins de tournées, donc nous avons le temps de commencer à écrire de nouveaux riffs et chansons et démos et tout, pour nous préparer pour quelque chose, espérons-le, l’année prochaine pour être enregistré, afin qu’il n’y ait pas quatre ans entre chaque album, parce que je vieillis. Nous essayons de pousser tout le monde à devenir créatif. L’année dernière, nous avons fait une centaine de concerts et nous sommes partis de chez nous pour toujours. Cette fois, nous ‘ re laisser le groupe faire une pause ici et là, quelques mois ici, et peut-être un mois de repos ici. “

QUEENSRŸCHELa tournée en cours se terminera le 27 février avec un spectacle à Orlando, en Floride. Après avoir joué quelques dates en mai, le groupe soutiendra le SCORPIONS sur la résidence des légendes du hard rock allemand à Las Vegas en juillet.

“Le verdict” a été publié en mars 2019 via Century Media Records. Le disque a été produit, mixé et masterisé par Harris à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et Wilton, de même que La Torre et guitariste Parker Lundgren.

“Le verdict” Des marques QUEENSRŸCHEest la troisième version intégrale de La Torre, suite au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012.