Michael Wilton dit que «la graine a été semée» pour le prochain album de Queensrÿche

QUEENSRŸCHE guitariste Michael Wilton a confirmé à la Grèce “TV War” que le groupe a déjà commencé à penser au suivi de l’an dernier “Le verdict” album. “Eh bien, la graine a été semée”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Nous le savons tous. De toute évidence, nous allons être très occupés à tourner ‘Le verdict’ album, donc nous allons devoir trouver le temps de commencer à assembler les chansons et les idées.

“Le dernier album[2015’s[2015’s«Condition Hüman»], nous avons tourné pendant quatre ans dessus “, a-t-il poursuivi.” Et je vieillis, alors j’aimerais avoir un peu plus de temps. Donc, nous aimerions vraiment enregistrer au début de 2021. Donc, oui, je pousse les gars: «Allons-y. Commençons à enregistrer vos téléphones et à lancer toutes sortes d’idées. Et nous allons commencer à le construire.

“QUEENSRŸCHE a la chance de pouvoir encore sortir des albums. Nous avons une grande maison de disques qui nous soutient. Donc, oui, nous allons être occupés. “

Wilton a également parlé de la façon dont l’industrie de la musique est différente aujourd’hui par rapport à ce qu’elle était quand QUEENSRŸCHE a commencé au début des années 1980.

“Vous devez vous adapter”, a-t-il dit. “C’est comme n’importe quelle entreprise qui subit des changements. L’industrie est en train de changer, et, bien sûr, l’industrie de la musique était un changement. Et il vous suffit, évidemment, de repenser votre modèle d’entreprise. Vous avez Internet et comment allez-vous vais l’utiliser pour profiter de ce que vous faites?

“Nous sommes toujours considérés comme de la vieille école, car nous avons une maison de disques”, a-t-il poursuivi. “Nous avons sorti du vinyle. [Laughs] Et quand nous parlons d’un album, nous parlons d’un album – pas un seul ou quelque chose comme ça. Nous sommes toujours dans cette mentalité des années 80 et 90 que nous voulons écrire des albums.

“Il y a tellement de factions de l’industrie que vous devez maintenir et être au courant et tenir à jour”, Michael ajoutée. “Parce que la durée d’attention des gens est très courte ces jours-ci. Ils sont bombardés de publicité dans les médias, ce qui signifie qu’ils n’ont pas beaucoup de temps pour la musique, ou du temps libre pour la musique. Il vous suffit donc de penser plus intelligemment, en gros . Dans les années 80 et 90, vous aviez des maisons de disques qui faisaient tout cela pour vous. Alors maintenant, vous devez le faire vous-même. “

“Le verdict” a été publié en mars 2019 via Century Media Records. Le disque a été produit, mixé et masterisé par Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, TERRE GELÉE, LA HAINE RACE) à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.

“Le verdict” Des marques QUEENSRŸCHEtroisième long métrage avec chanteur Todd La Torre, suite au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et Wilton, de même que La Torre et guitariste Parker Lundgren.

QUEENSRŸCHE soutiendra la SCORPIONS sur la résidence des légendes du hard rock allemand à Las Vegas en juillet.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).