Michael Wilton dit que le tambour de Todd La Torre sur l’album «The Verdict» de Queensrÿche n’était «pas facile»

Pendant Scott Rockenfieldest un congé prolongé du groupe, QUEENSRŸCHE gardé l’identité du batteur sur l’année dernière “Le verdict” album studio un secret bien gardé. Tandis que QUEENSRŸCHE a enrôlé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo comme Rockenfieldremplaçant pour des spectacles en direct, leader Todd La Torre a fini par jouer de la batterie sur “Le verdict”. Un batteur accompli à part entière, La Torre a déclaré dans les entretiens qui ont suivi à l’appui de “Le verdict” qu’il visait à s’en tenir Rockenfieldle style de jeu le plus proche possible. Plus récemment, guitariste Michael Wilton a dit qu’il “votait” pour Grillo jouer de la batterie QUEENSRŸCHEest le prochain album studio.

Dans une interview avec l’émission “Joker’s Electric Circus” sur Metal Messiah Radio, Wilton a été interrogé sur le processus d’écriture “Le verdict”, qui est le troisième album studio à présenter La Torre au chant.

“Il a été construit de telle manière que cela me ramène au début des années 80”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “C’était un morceau par morceau composé des chansons. Nous avions 20 idées et nous les avons réduites à dix et avons construit les morceaux dans l’état de formation qu’ils étaient. Je parle aussi de la batterie. Les tambours a dû être construit et nous avions Todd La Torre jouer de la batterie, qui est un batteur établi. Pas un exploit facile. Ces chansons ont été examinées par tout le monde dans le groupe et il y a tellement de moments formidables, précieux et spontanés dans cet album. C’est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers. Lorsque vous faites une pré-production, c’est plus de sept jours et toutes les chansons sont terminées et vous allez les affiner et vous vous préparez à enregistrer. Avec celui-ci, [producer] Zeuss [[Chris Harris]nous avons dû tout organiser et nous avons construit les chansons en trois semaines, mais c’est comme ça que nous l’avons fait. C’était quelque chose de très gratifiant car la chimie du groupe remplissait vraiment le processus d’écriture, étant vraiment mis sur le champ pour être spontané, pour voir comment tout cela se déroule. Nous sommes juste ravis de cela. “

Wilton a été interrogé sur la percée du groupe dans le courant dominant du rock avec leur légendaire album concept de 1988, “Opération: Mindcrime”. L’album a enregistré plusieurs singles à succès, à savoir “Yeux d’un étranger” et “Briser le silence”.

“C’était notre première expérience avec une grande équipe de production vidéo”, a-t-il déclaré. “C’est en quelque sorte ce qui a fait démarrer le groupe. Cela a ouvert la voie pour le reste de l’année et ces tournées. C’était un grand moment pour le hard rock quand vous avez MTV jouer des vidéos de hard rock. Je ne sais pas ce qu’ils font maintenant, mais à l’époque, c’était une bonne chose. “

“Le verdict” a été publié en mars 2019 via Century Media Records. L’album a été produit, mixé et masterisé par Harris (ROB ZOMBIE, TERRE GELÉE, LA HAINE RACE) à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et Wilton, de même que La Torre et guitariste Parker Lundgren.



