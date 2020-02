Michael Wilton dit que Queensrÿche «devenait obsolète» avant le départ de Geoff Tate

QUEENSRŸCHE guitariste Michael Wilton dit que “le groupe devenait obsolète” avant le départ de son chanteur d’origine, Geoff Tate.

Todd La Torre rejoint QUEENSRŸCHE en remplacement de Tate après le licenciement de ce dernier en 2012.

QUEENSRŸCHE a sorti jusqu’à présent trois albums avec l’ancien CRIMSON GLORY chanteur au chant: 2013 “Queensrÿche”, 2015’s “Condition Hüman” et 2019 “Le verdict”.

Wilton a parlé La Torre‘ajout de QUEENSRŸCHE lors d’une apparition sur un épisode récent de la “Tunestiles” Podcast. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense que c’est un coup de feu dans le bras. Le groupe devenait obsolète et il fallait qu’il se réinvente et des mesures drastiques ont été prises. Nous avons reconstruit l’ensemble du processus avec QUEENSRŸCHE depuis huit ans maintenant, et c’est pour le mieux. “

Michael a également parlé QUEENSRŸCHEL’évolution de la musique au cours de ses quatre décennies d’existence. Il a dit: “Avec QUEENSRŸCHE enregistrements, nous avons toujours essayé de ne pas marcher dans la même eau. Nous avons donc toujours essayé d’évoluer à partir de chaque enregistrement. Et je pense que c’est assez évident au début. Et en ce qui concerne le nouveau QUEENSRŸCHE, nous avons sorti trois albums, et chacun a progressé dans son style d’écriture de chansons à un point où vous voyez une confiance en l’écriture de chansons mature dans le groupe. Je pense que l’aspect clé maintenant est que nous sommes à nouveau un groupe, donc c’est une sorte de processus démocratique – tout le monde jette ses idées dans la piscine; tout le monde travaille sur la musique de tout le monde; il n’y a pas un gars qui dit: “C’est comme ça que ça va être.” Je pense donc que cela façonne vraiment un terrain fertile pour la créativité pour l’enregistrement d’albums avec QUEENSRŸCHE. “

Selon Wilton, il n’est pas prévu de QUEENSRŸCHE de ralentir de sitôt.

“QUEENSRŸCHE a duré 38, 39 ans maintenant, et je pense que nous l’avons fait à notre façon “, a-t-il déclaré.” Nous sommes un peu uniques dans notre style d’écriture et notre musique, et cela a juste résisté à l’épreuve de temps. Nous sommes un groupe qui tourne sans relâche, nous sortons des albums, et nous le faisons depuis le début des années 80. Donc je pense que c’est juste quelque chose qui… S’il y a une demande pour QUEENSRŸCHE, nous allons continuer à l’apporter. “

“Le verdict” a été publié en mars dernier via Century Media Records. Le disque a été produit, mixé et masterisé par Chris “Zeuss” Harris (ROB ZOMBIE, TERRE GELÉE, LA HAINE RACE) à Uberbeatz à Lynwood, Washington; Planet-Z à Wilbraham, Massachusetts; et Studio de bassin versant à Seattle, Washington.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).