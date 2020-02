Michael Wilton, Tim ‘Ripper’ Owens obtiennent des mélanges de café signature

Café Rock’D s’est associé à Caffe D’arte pour apporter au monde trois mélanges signatures de café. Les mélanges vous sont proposés par QUEENSRŸCHE guitariste Michael Wilton, ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens et PKingc’est 333e. Café Rock’d vous apportera également plus de mélanges d’artistes de signature à l’avenir.

Café Rock’D s’efforce de créer plus qu’une bonne tasse de café. C’est un style de vie pour eux et c’est une marque en laquelle ils croient. Chaque sac de café est fabriqué à partir d’ingrédients de haute qualité et torréfié avec passion et soin dans chaque sac par des torréfacteurs ayant des décennies d’expérience! À Rock’D, ils vivent et travaillent du rock and roll, et c’est quelque chose dont ils sont fiers. Ils savent qu’il faut de l’énergie et de la persévérance pour atteindre vos objectifs, que ce soit sur scène, en studio d’enregistrement, sur la route ou simplement pour vaquer à vos occupations quotidiennes. Les consommateurs de Rock’D sont tout le monde, des plus grands rockstars du monde aux personnes occupées qui ont juste besoin de ce coup de pouce d’énergie pour les maintenir au cours de leur journée. Amateurs de rock… c’est VOTRE café!

Ils offrent actuellement plusieurs mélanges qui s’adressent à diverses personnes qui aiment le café.

Un grand cadeau pour ce rocker dans votre vie, ou tout simplement un excellent café torréfié pour votre plaisir; Rock’D est le café pour les gens et ils sont fiers d’offrir leurs divers mélanges de café aux clients du monde entier!

En 1985, Caffé D’arte a été créé à Seattle avec un héritage directement du sud de l’Italie. L’héritage italien de la famille fondatrice de l’entreprise a apporté une expérience dans la torréfaction des espressos et du café italiens artisanaux, alors que la région de Seattle était mûre pour un marché de café de spécialité que nous sommes fiers d’avoir aidé à cultiver.

Aujourd’hui, Caffé D’arte poursuit son approche authentique de la torréfaction des cafés à l’italienne selon une philosophie raffinée au fil des générations. Cette approche artisanale a captivé les buveurs de café exigeants pendant des décennies. Caffé D’arte est torréfié par sa famille dans les meilleures méthodes traditionnelles italiennes, pour refléter les saveurs historiques, culinaires et régionales de l’Italie. Savourez ses mélanges primés et découvrez notre tradition, nos connaissances, notre artisanat et notre passion.

Wilton commente: “Étant de Seattle, j’ai l’habitude de boire l’un des meilleurs cafés des États-Unis. Presque tout le monde boit du café ici – cela fait partie de notre culture. Je ne dis pas que je suis un connaisseur, mais je sais ce que j’aime .

“Whip’s Pacific Blend est un rôti italien qui n’est pas trop foncé, il est donc parfait pour les machines à égoutter mais assez audacieux pour les machines à expresso. C’est un mélange lisse et équilibré qui n’est pas lourd sans arrière-goût amer. Buvez-le noir ou ajoutez votre crémier ou édulcorant préféré pour la tasse parfaite qui berce votre matinée! “

Pour plus d’informations, accédez à cet emplacement.

