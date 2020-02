Michel Legrand: le grand maître du cinéma français

Il n’était peut-être pas un nom familier en dehors de sa France natale, mais le compositeur et pianiste de jazz français Michel Legrand a aidé à définir les années 60 avec sa composition “ Les moulins à vent de votre esprit ”, qui a remporté un Oscar après avoir figuré dans le film policier de 1968 L’affaire Thomas Crown. Le rythme de travail prolifique de Legrand et son talent prodigieux, cependant, lui ont permis de laisser derrière lui une grande quantité de musique à découvrir après sa mort, le samedi 26 janvier, un mois à peine avant son 87e anniversaire.

Michel Jean Legrand est né à Paris, le 24 février 1932, dans une famille musicalement liée. Son père était Raymond Legrand, qui a acquis une renommée en France en tant que compositeur et chef d’orchestre de jazz et de musique légère, et sa mère était la sœur du célèbre chef d’orchestre français Jacques Hélian. Imprégné de musique dès son jeune âge, le jeune Michel s’est avéré être un enfant prodige qui excellait à jouer du piano. À l’âge de 10 ans, il étudiait la musique classique au prestigieux Conservatoire de Paris, mais quand il a quitté, à la fin de son adolescence, armé d’un éventail de qualifications musicales formelles, il a obtenu un emploi d’accompagnateur pour le célèbre chanteur populaire français et star de cinéma Maurice Chevalier.

Après avoir glané une expérience très précieuse en parcourant le monde avec Chevalier, en 1954, à l’âge de 22 ans, Michel Legrand a pris son premier vol solo, enregistrant I Love Paris, un album orchestral brillamment conçu qui mettait en valeur ses capacités uniques en tant que compositeur, arrangeur et chef d’orchestre. Il a été un succès dans sa France natale, en tête des palmarès d’albums, et a également contribué à accélérer la carrière de Legrand, qui s’est épanouie de façon exponentielle par la suite. La même année, il signe son premier film, Les Amants Du Tage, qui sera la première des 154 bandes originales de films auxquelles Legrand a donné son nom.

Alors que les années 50 sont devenues les années 60, Legrand a travaillé avec certains des plus éminents réalisateurs français de la Nouvelle Vague, parmi lesquels Jean-Luc Godard (avec qui il a travaillé sur sept films) et Jacques Demy. C’est son travail pour le film de 1964 de ce dernier, l’opérette primée Les Parapluies De Cherbourg, qui a fait la renommée internationale de Michel Legrand.

Hollywood appelle

Avec la star de Legrand en ascension, Hollywood a forcément fait signe. En 1968, Legrand a fait une marque indélébile dans le cinéma avec sa partition mémorable au câpre du crime romantique du réalisateur Norman Jewison, The Thomas Crown Affair, avec Steve McQueen et Fay Dunaway. Le film a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale sous la forme de «Les moulins à vent de votre esprit» évocateur et marquant.

Lorsque les années 70 sont arrivées, Legrand a continué à travailler à un rythme prolifique, ses partitions complétant un large éventail de films, des thrillers tendus (Cops & Robbers) et des drames historiques (The Go Between, The Three Musketeers) à l’âge adulte des romans (Summer Of ’42, pour lequel Legrand a remporté un autre Academy Award) et même des films pour enfants (Les Schtroumpfs et la Flûte enchantée).

Legrand a également connu une carrière parallèle en tant que musicien de jazz. Sans aucun doute, son œuvre de jazz solo la plus connue est l’album de 1959 Legrand Jazz. Il présentait le pianiste français aux côtés de certains des plus grands noms du jazz américain contemporain, notamment Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Ben Webster et Donald Byrd.

En tant qu’arrangeur, Legrand a également travaillé sur des albums de jazz du saxophoniste / flûtiste de la côte ouest Bud Shank (Windmills Of Your Mind, 1969) et du saxophoniste. Stan Getz (Communications, 1972). En 1979, le Français sort Le Jazz Grand, qui met en vedette les célèbres saxophonistes de jazz américain Gerry Mulligan et Phil Woods. Legrand a également collaboré pour la deuxième fois avec Miles Davis sur la bande originale du film Dingo de 1991, dans lequel le légendaire trompettiste de jazz a également joué.

“Melody est une maîtresse à qui je serai toujours fidèle”

Musicien prolifique et polyvalent dont la musique ne connaît pas de frontières, Michel Legrand a réussi à chevaucher les mondes du jazz, de la pop et de la musique classique avec une aisance consommée. “Melody est une maîtresse à laquelle je serai toujours fidèle”, a-t-il dit un jour, une confession qui a fait écho à la perception que beaucoup de gens ont de lui. Il était, en effet, un maître dont le don de façonner des lignes mélodiques qui pouvaient toucher le cœur et s’attarder longtemps dans la mémoire était sans doute la plus remarquable de ses nombreuses réalisations.

Legrand travaillait jusqu’à sa mort, ayant annoncé son intention de se produire au Royal Albert Hall de Londres plus tard en 2019. À la suite de son décès, les promoteurs ont déclaré que le concert, initialement prévu pour le 20 septembre, se poursuivra, mais en hommage au regretté compositeur français.