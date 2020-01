Michelle Obama partage sa playlist pour l’exercice

La perte de poids est l’un des objectifs que beaucoup de gens se fixent au début d’une nouvelle année, même si nous savons que la réalisation de cet objectif n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Cependant, nous savons également que nous pouvons nous motiver en écoutant des chansons qui nous encouragent à faire de l’exercice ou à en ressentir le besoin, et qui est sans aucun doute au courant de cela est l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama

C’est comme ca, il semble que Barack n’est pas le seul de l’Obama qui aime partager ses goûts personnels avec ses followersEh bien, maintenant il est sa femme Michelle qui a montré à ses fans quelques chansons qu’il utilise pour faire de l’exercice au cours de cette 2020, une playlist qui comprend des chansons d’artistes tels que Beyoncé, Lizzo, Cardi B, Bruno Mars, Gambino enfantin, entre autres.

Via votre compte Instagram l’avocate et écrivaine américaine a partagé sa playlist pour encourager ses followers à frapper dur l’exercice en 2020, car il sait qu’il est difficile de commencer l’année avec le pied droit.

«C’est à cette époque où les objectifs et les résolutions du Nouvel An sont un peu plus difficiles à atteindre. Pour vous inspirer, je veux partager ma liste de lecture #Workout 2020 avec vous tous. »Michelle Obama a écrit dans la publication, qui met non seulement les chansons qu’elle utilise pour mettre le turbo sur l’exercice, mais comprend également des rolas pour se rafraîchir après la routine.

Maintenant que Barack Obama a déjà remporté la compétition à la maison, car bien que chaque année il partage ses listes de films, séries et chansons qu’il a entendus pendant 12 mois, sa femme Michelle sait qu’en ce moment nous avons besoin plus que jamais d’un support musical pour pouvoir tout télécharger le réchauffé et le fil des rois que nous avons farci il y a quelques semaines. Que pensez-vous de la sélection musicale de l’ancienne première dame? Maintenant lundi avec tout au gymnase!