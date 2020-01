Mick Jagger sera marchand d’art dans ‘The Burnt Orange Heresy’

La grande majorité connaît le grand Mick Jagger pour être le leader et le chanteur des légendaires Rolling Stones, que plus de 50 ans et à 76 ans basculent plus que quand il était jeune et a l’air mieux que beaucoup d’entre nous, vraiment. Bien qu’il ait un excellent dossier dans le monde de la musique, Le chanteur a également décidé de participer à la performance bien qu’elle ne soit pas sortie comme prévu.

Au-delà des documentaires qui ont été réalisés sur les Rolling Stones, comme ceux filmés par Jean-Luc Godard et Martin Scorsese où Jagger apparaît évidemment, le premier vrai rôle que le musicien anglais a eu était en 1970 quand il a joué dans le western australien, Besoin de Kelly. Au fil des ans, il a continué à être impliqué dans le septième art dans des bandes telles que À court de chance, Freejack, My Intimate Enemy et The Bank Job.

Profitant du reste qui lui a été donné par ses majestés sataniques de tournées mondiales et d’enregistrements en studio, Mick semble reprendre sa carrière d’acteur et nous l’a expliqué avec la bande-annonce du film L’hérésie de l’orange brûlé, un thriller artistique. Dans le nous voyons le chanteur de “Satisfaction” jouer un riche et vaguement sinistre marchand d’art nommé Joseph Cassidy, qui a apparemment à voir avec des entreprises extrêmement troubles.

En plus de Jagger, le casting de ce film est complété par des acteurs comme Claes Bang –Le protagoniste de Dracula de Netflix et de la BBC–, Donald Sutherland (que nous avons vu dans Pride and Prejudice ou récemment dans Ad Astra) et Elizabeth Debicki, le protagoniste avec Leonardo DiCaprio dans The Great Gatsby.

Si vous voulez voir Mick Jagger dans l’une de ses facettes les plus étranges en tant qu’acteur, vous pouvez consulter la bande-annonce choquante de L’hérésie de l’orange brûlé, qui sortira aux États-Unis le 6 mars prochain: