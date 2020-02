Mick Thomson de Slipknot aime exposer des groupes de death metal à un public plus large

NŒUD COULANT guitariste Mick Thomson a été interviewé par Andertons Music Co. avant le concert du groupe le 25 janvier à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Parler des différences entre faire une tournée comme NŒUD COULANTla tournée européenne actuelle et les deux premières tournées que le groupe a faites il y a deux décennies, Thomson a déclaré: “Les deux premières tournées, vous vous battez pour quoi que ce soit – la nourriture, le sommeil. C’est vraiment très difficile quand vous commencez, surtout avec beaucoup de gens. Vous ne gagnez que beaucoup d’argent, et il faut trouver sa façon de s’occuper des factures. Vous ne mangez pas bien, et vous n’avez pas votre propre chambre d’hôtel. Vous partagez une douche qui est toute gonflée et tout. La vie est beaucoup plus confortable – il n’y a pas de lutte. Mais la lutte n’est pas oubliée. Nous faisons toujours ce que nous faisons avec passion. Donc, elle est toujours là – ce n’est pas aussi inconfortable le reste de la journée. “

A demandé combien de temps après NŒUD COULANT a commencé que le groupe jouait à des auditoires comme celui de l’O2, Thomson a répondu: “Festivals. Notre première chose que nous avons faite Ozzfest en ’99. Nous étions la deuxième étape; nous avons tourné, donc nous n’avons pas joué au même endroit tous les jours. Je ne sais pas quelle aurait été la plus grande foule. Mais je sais que, dans l’ensemble, le nombre de personnes là-bas était assez énorme. Je ne sais pas si c’était[[NOIR] SABBATtournée finale originale de. Mais ayant SABBAT il y avait putain d’énorme.

“Les festivals sont géniaux, car ce n’est pas pour vous – c’est pour tout le monde”, a-t-il expliqué. “Donc, quand vous arrivez avec votre propre émission, c’est alors que ça commence vraiment à se sentir, comme,” Putain de merde! Regardez ce que nous avons fait. ” Parce qu’il y a deux groupes qui jouent ce soir[avant[beforeNŒUD COULANT], et non 43 sur trois étapes. “

Mick a également parlé de la motivation pour NŒUD COULANT pour démarrer son propre festival. Lancé en 2012, Knotfest a eu lieu à travers le monde, jouant dans les États, ainsi qu’au Mexique, au Japon et en Colombie. Des artistes comme DÉFTONES, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, PAPA ROACH et APPORTE-MOI L’HORIZON ont joué Knotfest autrefois.

“Je pense que c’est super pour les fans et c’est super pour les groupes,” Mick m’a dit. “Nous pouvons mettre beaucoup de groupes différents que nous aimerions avoir en tournée avec nous sur quelque chose comme ça où normalement nous ne pouvons pas simplement retirer qui que ce soit. Beaucoup de fois, en essayant d’obtenir la reconnaissance de certains grands groupes qui viennent Je n’ai jamais eu grand-chose en public. Je suis donc toujours très heureux quand nous obtenons des trucs underground et death metal que nous pourrions diffuser et que j’aimerais exposer à un public plus large. Je sais de l’enseignement de la guitare, j’ai a tourné beaucoup d’enfants à la merde de death metal dont ils n’ont jamais entendu parler. Je leur jouerai des trucs, ou ils ramèneront une cassette à la maison, ou quelque chose comme ça, “Putain de merde! C’est brutal. ‘ Je me dis: “Bien sûr que ça l’est.” J’adore essayer de faire tout ce que je peux pour obtenir une exposition pour les groupes que nous aimons. Donc ça aide. Nous pouvons mettre des groupes sympas. “

Plus tôt ce mois-ci, NŒUD COULANT a annoncé l’édition 2020 du “Tournée Knotfest” tournée, produite par Live Nation. Les accompagner sur le trek sera des invités spéciaux UN JOUR POUR SE SOUVENIR, SOUS SERMENT et CODE ORANGE.

Dernières années “Tournée Knotfest” vu NŒUD COULANT jouer avec les plus grandes foules américaines de leur histoire, frappant 30 villes à travers l’Amérique du Nord tout au long de l’été. Cette année, “Tournée Knotfest” 2020 commence à Syracuse, New York, le 30 mai et frappe 15 autres villes avant de culminer à The Woodlands, Texas, le 25 juin.

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est sorti en août dernier.



