MIDI révise son interface pour la première fois en 37 ans

La spécification MIDI reçoit bientôt une mise à niveau, après plus de 35 ans.

La spécification MIDI 2.0 apportera une communication bidirectionnelle et plusieurs nouvelles fonctionnalités aux instruments. Il est également rétrocompatible avec l’ancienne spécification.

Des sociétés d’instruments comme Native Instruments, Yamaha, Roland et bien d’autres font partie de la MIDI Manufacturers Association. Le 18 janvier, cette association a voté à l’unanimité pour mettre à jour la spécification MIDI.

Le changement le plus important est peut-être la prise en charge des connecteurs numériques, y compris les ports USB. Ces mises à niveau devraient permettre une synchronisation plus précise et une résolution plus élevée. Il met à niveau les messages de seulement sept bits à 32 bits.

De plus, les instruments qui prennent en charge le nouveau format incluront des profils pour configurer l’équipement. Une fonction appelée Property Exchange permettra aux instruments de recevoir des informations de configuration détaillées. Cela signifie moins de temps passé à parcourir les préréglages disponibles.

Le prochain clavier A-88MKII de Roland prendra en charge la nouvelle spécification MIDI 2.0 lors de son lancement en mars. Certaines fonctionnalités de la nouvelle spécification peuvent même être utilisées sur du matériel de spécification plus ancien.

Ces sociétés d’instruments travaillent sur la nouvelle spécification depuis plus d’une décennie. La compatibilité descendante de la nouvelle spécification signifie également que l’ancien équipement peut fonctionner avec le nouvel équipement. Peut-être que la principale amélioration ici est d’améliorer considérablement la résolution et la réactivité du format, ce qui résout les problèmes de synchronisation.

“Les deux problèmes que les gens aimeraient vraiment voir disparaître sont le fait que MIDI 1.0 ne sait rien du temps”, explique Brett Porter. C’est un ingénieur logiciel qui travaille sur la nouvelle spécification depuis 18 mois.

Le MIDI 2.0 ne reposant plus sur le câble DIN à 5 broches est également une nette amélioration. Les câbles DIN ne peuvent gérer que des débits lents, ce qui gêne les équipements connectés à l’aide de ces câbles conçus pour le matériel des années 80.

La différence entre les deux spécifications est assez flagrante. MIDI 1.0 ne peut gérer que des valeurs comprises entre 0 et 127. La résolution de MIDI 2.0 peut gérer n’importe quoi de 0 à 65 535. Cette différence flagrante vaut la mise à niveau.