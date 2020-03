MIENNE. est de retour avec une nouvelle chanson intitulée “OHMNI 202091”

La contingence mondiale pour le coronavirus amène de nombreux musiciens à retirer de leur arsenal des pistes qui pour tous leurs fans, qui sont actuellement dans l’isolement social pour empêcher la propagation de la pandémie beaucoup plus rapidement. Nous devions déjà voir MGMT sortir une nouvelle chanson pour que tous ceux qui le voulaient puissent passer un bon moment dans les sons et Il semble maintenant que M.I.A. fait exactement la même chose.

Au milieu des festivités pour les quinze ressorts de son premier album, Arular, la chanteuse britannique a partagé il y a quelques heures et après presque trois ans de sortie de son dernier album, AIM, une nouvelle chanson intitulée “OHMNI 202091” Et bien sûr, il l’a fait d’une manière assez spéciale, profitant toujours de la technologie qui existe en ce moment pour nous surprendre.

Il se trouve qu’il y a quelques mois, MIENNE. a ouvert un compte sur la plateforme Patreon. Là, il a dit qu’il avait décidé d’entrer dans ce monde parce que cette année, il allait sortir un nouvel album et beaucoup d’autres choses qu’il voulait partager avec tous ses fans, qui, avec une petite contribution monétaire, aurait accès à des clips vidéo, de la musique, des émissions en direct et du contenu exclusif que seuls les chanceux auraient une chance de voir.

Cependant, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, la chanteuse a décidé de sortir cette chanson, qui a sans aucun doute cette ambiance qui la caractérise tellement. «OHMNI 202091» commence par une phrase quelque peu ambiguë: «Les gens dorment sur moi, tellement je me sens comme un matelas» («Les gens dorment sur moi, tellement que je me sens comme un matelas)», et à partir de là il se laisse venir avec beaucoup de rimes puissantes où il fait de légères références aux temps compliqués que nous vivons, pour être précis sur la façon dont tout change en un clin d’œil, pour le meilleur ou pour le pire.

Au niveau musical, maintient cette onde sonore que nous aimons chez M.I.A., d’autant plus qu’il présente une certaine similitude avec son dernier album studio. À travers de beaucoup d’échantillons, d’effets sonores et un chœur de voix intervenues qui est présent dans presque tous la chanson, le chanteur revient et par la porte d’entrée, juste au moment où nous avons besoin de musique pour nous distraire beaucoup de nouvelles autour du coronavirus.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus et le juger de vos propres oreilles. Enlevez vos bugs, déconnectez-vous un peu et Faites jouer la nouvelle chanson de M.I.A., que vous pouvez écouter ICI.