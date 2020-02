Migos, Travis Scott et Young Thug lancent une nouvelle chanson cette semaine

Migos, Travis Scott et Young Thug lancent leur nouvelle chanson collaborative «GNF». Découvrez l’illustration ci-dessous. L’année dernière, la chanson a fait ses débuts au Scott’s Astroworld Festival. Regardez un extrait de leur performance ci-dessous.

Alors que deux ans se sont écoulés depuis la sortie de Culture II, Migos a sorti une série de singles et d’albums solo au cours des deux dernières années. L’album So Young Fun de Young Thug en 2019 présentait «The London», une collaboration avec Travis Scott et J. Cole. Travis Scott est en tête d’affiche cette année Coachella.

