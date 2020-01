Mika annonce une tournée nord-américaine et une performance à Coachella

Le chanteur pop britannique MIKA a annoncé son retour aux États-Unis pour une tournée nord-américaine en tête d’affiche ce printemps pour soutenir son nouveau disque, My Name Is Michael Holbrook.

MIKA fait son retour triomphal avec une performance le premier week-end de Coachella, le 11 avril 2020 avant de faire des arrêts à Denver, Chicago et New York, puis de conclure la tournée le 16 mai au Vidéotron Centre de Québec, Canada.

Les billets généraux seront officiellement disponibles ce vendredi 24 janvier à 10 heures, heure locale, tandis qu’une prévente spéciale pour les artistes sera mise en ligne le mercredi 22 janvier à 10 heures, heure locale, sur son site officiel.

MIKA a également révélé les détails d’un nouvel album live intitulé; MIKA Live From Brooklyn Steel (via Casablanca Records / Republic Records) arrivant le 31 janvier.

Enregistré lors d’un concert complet à Brooklyn Steel, il a livré une performance historique des favoris des fans et des temps forts de son cinquième album acclamé par la critique. L’auteur-compositeur-interprète pop mondial a également partagé une nouvelle vidéo pour «Dear Jealousy», de sa performance à Brooklyn.

Sur son dernier album, MIKA a travaillé aux côtés du producteur de longue date Greg Wells (Katy Perry, Adele) et a exploré ses nombreuses influences: «du piano bar troubadour (« All She Wants »,« Good Wife ») au boulevardier anthémique (« Good Guys ») à la disco diva (single principal «Talk About You») », écrit Billboard.

MIKA a fait son apparition sur la scène en 2007 avec le single ‘Grace Kelly, un single qui montrait ses prouesses vocales et faisait grimper les palmarès, transformant son premier album, Life in Cartoon Motion, multiplatinum. Il a ensuite sorti trois autres albums: The Boy Who Knew Too Much, en 2009, The Origin of Love, en 2012 (y compris ‘Popular Song’, une collaboration avec Ariana Grande, une start-up émergente) et No Place in Heaven, en 2015 .

Depuis qu’elle a remporté le Brit Award for British Breakthrough Act en 2008, la star multilingue du piano a été nominée pour les Grammy Awards, MTV Europe Music Awards, a été juge de The Voice en France pendant six ans et anime sa propre émission de radio BBC2. L’art de la chanson ‘.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails officiels et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Tournée MIKA 2020

4/11 Indio, Californie Coachella

4/13 San Francisco, Californie The Maçonnique

4/18 Indio, Californie Coachella

4/20 Seattle, WA The ShowBox

4/21 Portland, OR Roseland Theatre

4/24 Denver, CO Fillmore Auditorium

4/26 Saint Paul, MN Palace Theatre

4/27 Chicago, IL Riviera Theatre

4/30 Miami Beach, FL Fillmore Miami Beach

5/2 Nashville, TN Salle de bal Cannery

5/3 Atlanta, GA Tabernacle

5/5 Washington, DC Lincoln Theatre

5/6 Philadelphie, PA Franklin Music Hall

5/7 New York City, NY Terminal 5

5/11 Boston, MA House of Blues

5/13 Toronto, ON Meridian Hall

5/15 Montréal, QC Centre Bell

5/16 Québec, QC Centre Vidéotron