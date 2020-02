MIKA lance un nouvel album live, en direct de Brooklyn Steel

MIKA a sorti un nouvel album live intitulé MIKA Live From Brooklyn Steel, qui est maintenant disponible via Casablanca Records / Republic Records.

Embouteillant la musique d’une soirée inoubliable pour célébrer son cinquième album acclamé par la critique, My Name Is Michael Holbrook, il a capturé son spectacle à guichets fermés à Brooklyn Steel l’automne dernier. Il a débuté le tournage avec le single Ice Cream en 2019 et a parcouru des hymnes instantanément reconnaissables tels que «Happy Ending» avant de clore avec sa signature la «Gold Kelly» vendeuse d’or.

Donnant aux fans un aperçu visuel de la série, MIKA a publié la performance de Brooklyn Steel de «Tomorrow», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Maintenant cet élan, MIKA touche les États-Unis pour une attente anxieuse Tournée phare en Amérique du Nord ce printemps. Il débute le 11 avril le premier week-end de Coachella à Indio, en Californie, visite les principaux marchés du pays tels que Denver, Chicago et New York et se termine le 16 mai au Vidéotron Center de Québec, Canada.

Né Michael Holbrook Penniman Jr. en 1983 comme troisième de cinq enfants, MIKA a commencé des cours de chant à sept ans. Apprenant à jouer du piano et à écrire des chansons tout en montrant une gamme vocale d’un autre monde, il est rapidement devenu un jeune virtuose.

Le succès musical de MIKA a commencé avec la sortie de son single à succès, «Grace Kelly». plus de sept millions d’exemplaires dans le monde.

Depuis ses débuts, il a sorti trois autres albums complets de Platine, The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love et No Place In Heaven. En outre, MIKA a non seulement remporté un Brit Award pour la British Breakthrough Act, mais il a également été nominé pour les Grammys, les MTV Europe Music Awards, les Capital Radio Awards et les World Music Awards. De plus, son émission de variétés aux heures de grande écoute RA12 «Stasera Casa Mika» a remporté le prestigieux prix Rose D’or de la meilleure série de divertissement en 2017.

MIKA en direct de Brooklyn Steel est maintenant disponible et peut être acheté ici.