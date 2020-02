Mikael åkerfeldt d’Opeth souffrant de «laryngite aiguë»; Le groupe annule trois spectacles en tournée nord-américaine

Métallistes progressifs suédois OPETH ont été contraints d’annuler trois spectacles sur leur tournée nord-américaine en cours en raison d’une laryngite aiguë subie par le leader du groupe Mikael Åkerfeldt.

Åkerfeldt a annoncé la nouvelle de l’annulation plus tôt dans la journée dans une publication sur les réseaux sociaux. Il a écrit: “Je regrette de vous informer que nous devons annuler les émissions suivantes sur la course nord-américaine: Worcester, Toronto et Montréal. La raison étant la” laryngite aiguë “, selon le doc.

“Tout a commencé avec des problèmes de voix à Royal Oak, dans le Michigan. J’ai demandé à un médecin de me consulter avant ce spectacle, et même s’il m’a donné le feu vert en termes de l’absence de symptômes de la grippe et autres, il ne pouvait pas ‘t rejeter les problèmes potentiels avec les cordes vocales. Ce que j’ai eu en effet lors du spectacle de samedi. Nous avons donc une journée de repos pour dimanche et sommes arrivés sous le soleil de Worcester lundi matin à un autre rendez-vous chez le médecin. Cette fois, le médecin a conseillé un 3-4 jours repos dû à une «laryngite aiguë». Nous avons préparé la scène et commencé à nous préparer pour le soundcheck de toute façon. Alors que je réchauffais ma voix, il était clair que je n’allais pas pouvoir jouer au niveau où je voulais être vocalement. troll. Et pas dans le bon sens.

“Donc, je terminerai cette diatribe par des excuses massives aux personnes qui attendent avec impatience l’événement de ce soir ainsi qu’à nos amis canadiens. Nous envisageons actuellement de reporter ces spectacles annulés et nous espérons revenir avec un bilan de santé vocale et tout le reste. Essayez de vous rattraper. En attendant… je vais regarder la télé. La joie!

“Tous les acheteurs de billets peuvent obtenir un remboursement à leur point de vente s’ils le souhaitent, mais vous pouvez également choisir de vous accrocher à votre tix car nous avons vraiment l’intention de reporter ces spectacles et tous les billets achetés resteront valables pour ceux-ci.”

Dates concernées:

17 février – Worcester, MA – Palladium



18 février – Montréal, QC – Mtelus



19 février – Toronto, ON – Rebel

OPETH devrait reprendre sa tournée nord-américaine le 21 février à New York.

Le groupe poursuit sa tournée pour soutenir son dernier album, “In Cauda Venenum”, qui a été publié en septembre via Moderbolaget / Nuclear Blast Entertainment. Le disque a atterri au n ° 13 sur la carte du Royaume-Uni et n ° 5 sur la carte allemande. Le LP précédent du groupe, 2016’s “Sorcière”, a culminé au n ° 11 sur le graphique du Royaume-Uni, tandis que celui de 2014 “Pale Communion” est entré dans la liste aux n ° 14 et 2011 “Patrimoine” atterri au n ° 22.



