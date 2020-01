Mike Levine dit que les «problèmes physiques» empêcheront probablement Triumph de repartir en tournée

Rockers canadiens légendaires TRIOMPHE réformé leur gamme classique de batteur Gil Moore, guitariste / chanteur Rik Emmett et bassiste Mike Levine pour un événement sur invitation en novembre dernier à Travail du metal studio à Mississauga (une banlieue de Toronto), Ontario, Canada. La réunion – qui a été enregistrée pour le prochain documentaire “Triomphe: mettez-le sur la ligne” – suscité une discussion pour savoir si le groupe rejoindrait les rangs d’autres rockeurs vétérans pour une tournée de retrouvailles. Dans une récente interview avec Fusion de la station de radio de Detroit WRIF, Levine discuté de la possibilité d’une véritable TRIOMPHE reviens. “La réponse n’est probablement pas”, a-t-il dit. “Mais vous ne dites jamais jamais parce que vous ne savez pas. Mais je pense que nous nous entendons tous un peu dans les années, il y a des problèmes physiques qui peuvent tout simplement pas rendre cela possible. Jouer trois chansons, ça va, nous pouvons le faire Mais jouer une douzaine de chansons, je ne suis pas sûr que ça marcherait sur une grande scène parce que nous tomberions probablement tous de la scène ou quelque chose de stupide. “

Levine on lui a alors demandé s’il y avait une chance que TRIOMPHE enregistrerait de la nouvelle musique. Le groupe n’a pas sorti d’album studio depuis 1992 “Edge Of Excess”. “Nous avons en fait discuté de la question de savoir si nous voulions aller en studio et perdre du temps ensemble et voir si nous pouvions trouver quelque chose”, a-t-il déclaré. “Ouais, quand le calendrier de tout le monde a un espace ouvert, nous pourrions considérer cela.”

En 2016, Moore et Levine réuni avec Rik en tant qu’invités spéciaux sur le “RES 9” album de Emmettle groupe de RÉSOLUTION9.

Après 20 ans d’écart, Emmett, Levine et Moore joué aux éditions 2008 du Festival de rock suédois et Rocklahoma. Un DVD de la performance historique de la Suède a été mis à disposition quatre ans plus tard.

Emmett a déclaré dans diverses interviews au fil des ans qu’il serait heureux de pouvoir jouer TRIOMPHE chansons avec Moore et Levine encore une fois, mais que ces deux ont été réticents à s’engager. “Si la carotte était assez grosse et assez dorée, je pense que ça ferait Mike et Gil, mais surtout Gil, fais le,” Emmett dit au Agence QMI en 2012.

