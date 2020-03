Mike Love et la création du rêve californien

Tout le monde convient que le génie de Brian Wilson est essentiel à la musique des Beach Boys, et pourtant la création du rêve californien, l’idylle des interminables journées d’été – et des nuits d’été – doit beaucoup à l’éclat de Mike Love et aux paroles qu’il a écrites. . Cousin des frères Wilson, Mike Love est né le 15 mars 1941 et est rapidement devenu un élément clé de la famille musicale.

Comme le dit Mike Love, «J’aime vraiment Chuck Berry, la façon dont il a écrit ses mots, il a décrit de petites vignettes qui se passaient dans sa vie dans son environnement et c’est ce que nous avons fait quand j’ai commencé à écrire des paroles – Surfing Safari; Surf USA; Fun, Fun, Fun; Je me déplace – ce genre de chose. Ce sont de petites histoires de ce qui se passait dans le sud de la Californie au moment où nous grandissions. »

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

Sur Surfin Safari, le premier album des Beach Boys sorti en 1962, Mike a contribué les paroles de la chanson-titre, «Surfin» et «409»; il a défini le modèle de nombreux tubes classiques des Beach Boys des années 1960, un mélange enthousiaste de surf et de voitures… et quelques filles également.

Le troisième album du groupe, Surfer Girl en 1963, comprend «Catch A Wave» qui a une brillante lyrique de Mike Love, «Vous pagayez à tour de rôle et relancez, et bébé c’est tout ce qu’il y a à l’engouement du littoral. Tu dois attraper une vague et tu es assis au sommet du monde. ” Cela rendait le surf à la portée de tous, que vous viviez à Pittsburgh ou à Peterborough.

Pour l’album Little Deuce Coup des Beach Boys, Brian et Roger Christian écrivent de nombreuses chansons, mais c’est l’une des paroles de Mike qui a fait écho à tant de chansons. “Soyez fidèle à votre école” incarne la perfection de l’adolescence et le lycée des rêves de chacun.

Pour le cinquième album studio des Beach Boys, Shut Down Vol.2, Mike a écrit deux de ses plus grandes paroles – qui représentent les extrêmes polaires de la créativité de Brian et Mike Love. «Fun Fun Fun» est une parole qui est juste parfaite à tous points de vue; le rêve d’adolescente de ne pas aller à la Ford Thunderbird de son père, “la bibliothèque, comme elle l’a dit à son vieil homme”, mais de naviguer, “à travers le stand de hamburger” évoque une image visuelle brillante, quelque chose que font les meilleures chansons, avec ce qui semble être une facilité parfaite. Il comprend également l’une des plus grandes lignes de Mike, “Elle fait ressembler l’Indy 500 à une course de chars romains.”

À l’autre extrémité du spectre musical se trouve «La chaleur du soleil». Brian et Mike Love ont commencé à écrire la chanson tôt le matin avant l’assassinat de John F. Kennedy. Ils l’ont achevé plus tard dans la journée, après avoir appris la mort de Kennedy. Selon Mike, «La mélodie était tellement obsédante, triste, mélancolique, que la seule chose à laquelle je pouvais penser lyriquement était la perte de l’amour, quand les intérêts et les sentiments ne sont pas réciproques… même si je voulais avoir une doublure argentée sur ce nuage de cumulus nimbus alors j’ai écrit les paroles du point de vue: “Oui, les choses ont changé et l’amour n’est plus là, mais le souvenir de celui-ci persiste comme la chaleur du soleil.” Je pense que c’est vraiment percutant et mémorable … de mes chansons préférées d’un point de vue émotionnel et personnel. ” L’émotion est encore plus parfaite grâce à l’une des voix principales les plus parfaites de Brian Wilson.

Puis est venu l’album All Summer Long qui comprend un autre des hommages exceptionnels de Mike au paradis, le brillant «I Get Around»; il est devenu le premier single des Beach Boys au Royaume-Uni. L’album comprend également «All Summer Long», «Little Honda», «Don’t Back Down» et «Wendy», qui couvraient les quatre pierres de touche lyriques du groupe; Mike a écrit des paroles pour chacun d’eux.

Au moment des Beach Boys aujourd’hui! un album de 1965 à une époque où Mike et Brian se dirigeaient vers la mi-vingtaine, il y a eu un changement vers des thèmes légèrement plus matures comme on peut l’entendre sur le sublime ‘Please Let Me Wonder’ et même le lusher, ‘Kiss Me Baby’ . Le thème du changement et de la maturation est parfaitement capturé par «Quand je serai grand (pour être un homme) -« Vais-je chercher les mêmes choses chez une femme que je creuse chez une fille? Vais-je m’installer rapidement ou vais-je d’abord voyager dans le monde? Maintenant, je suis jeune et libre, mais comment ça va être quand je serai un homme? “

Plus tard en 1965, The Beach Boys a sorti l’un de leurs albums les plus accomplis à ce jour, Summer Days (And Summer Nights). Le côté 2 s’ouvre avec l’une de leurs imposantes «symphonies de poche» – la pleine floraison du son du soleil de la côte ouest – «California Girls». Le génie de l’intro orchestrale de Brian est parfaitement équilibré par les paroles…

Eh bien, les filles de la côte est sont branchées

Je creuse vraiment ces styles qu’ils portent

Et les filles du Sud avec leur façon de parler

Ils m’assomment quand je suis là-bas

Les filles du fermier du Mid-West vous font vraiment vous sentir bien

Et les filles du Nord avec la façon dont elles s’embrassent

Ils gardent leurs petits amis au chaud la nuit

J’aimerais qu’ils soient tous en Californie

Pet Sounds de 1966 est régulièrement cité comme le moment où Brian et Mike ont commencé à se séparer en tant qu’équipe de composition de chansons. Mais Mike Love a contribué aux paroles de ‘Don’t It Be Be Nice’, ‘I Waiting For the Day’ et ‘I Know There’s An Answer’, montrant que ses paroles étaient toujours importantes. Smiley Smile avait moins de paroles de Mike mais il inclut une chanson qui, si Mike Love n’avait rien fait d’autre, serait toujours l’une des paroles les plus intelligentes des années 60 – ‘Good Vibrations’.

Avec l’arrivée du Summer Of Love en 1967, et le rock prenant le relais de la pop, dans l’esprit des adolescents et des personnes un peu plus âgées, comme la musique qu’ils voulaient écouter, les Beach Boys ont commencé à découvrir qu’ils étaient quelque peu en désaccord avec le goût culturel de la ou des nations. Il y avait encore des collaborations entre Mike et Brian mais de plus en plus d’autres membres des Beach Boys apportaient une contribution lyrique. Cependant, parmi les points forts lyriques de Mike figurent «Do It Again» (20/20), Add Some Music To Your Day »et« Cool, Cool Water »(Sunflower) et« All This Is That »(Carl & The Passions).

Tant que les gens penseront à la Californie, ils auront une bande sonore dans leur tête fournie par les Beach Boys. Ils auront également des images évoquées par les paroles de Mike Love; paroles d’une époque où il y avait de l’espoir et des rêves où le soleil semblait vraiment briller chaque jour. «T-shirts, coupures et tongs», nous nous amusions vraiment tout l’été.

Explorez la page des artistes de Beach Boys ici.