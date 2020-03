Mike Mangini de Dream Theater explique ses rôles dans la chanson ‘Pale Blue Dot’ (Vidéo)

THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Mangini a mis en ligne une vidéo de 16 minutes détaillant les points clés de la chanson du groupe “Point bleu pâle”. En plus des détails sur les pièces, la philosophie qui les sous-tend est incluse. Mike est un co-compositeur de la piste, qui est inclus sur THÉÂTRE DU RÊVEdernier album de, “Distance dans le temps”.

L’automne dernier, Mangini a parlé à l’Argentin TMPlay de sa configuration de batterie pour THÉÂTRE DU RÊVEc’est “Distance dans le temps” tour. Il a dit: “J’ai choisi le modèle de batterie, de cymbales – je veux dire, fondamentalement, tout ici – pour les spectacles, à cause d’une combinaison que lorsque je joue pour cette musique, je dois être comme un orchestre. En d’autres termes , avec des notes et des notes basses, donc j’ai besoin des petits et des gros tambours. De plus, je dois refléter le vaste THÉÂTRE DU RÊVE avant d’être dans le groupe, donc je dois aussi avoir certains de ces sons. Et je m’installe symétriquement et je choisis les types de cymbales et d’autres choses, donc les sons sont similaires de chaque côté mais suffisamment différents pour que je puisse jouer à gauche ou à droite et obtenir un son similaire. “

De retour en avril 2019, Mangini a téléchargé une vidéo sur son Youtube canal dans lequel il a expliqué pourquoi il place ses cymbales si haut lors d’un concert. Il a dit: “Je reçois une bien meilleure isolation pour le son; ils sont plus à l’écart de Jamesc’est[[LaBrie, voix]microphone; et ils sont en fait proches, donc je peux le sentir dans mes pièges et dans mon dos. Mais ce n’est pas une douleur causée par une blessure – en fait, je deviens beaucoup plus fort et ça fait du bien. C’est vraiment le but. C’est une chose sonore. De plus, c’est une question de look, car je peux voir tout le monde; il y a juste plus d’espace pour moi. Alors voilà. Voilà pourquoi ils sont élevés. “

THÉÂTRE DU RÊVE14e album studio, “Distance dans le temps”, est sorti en février 2019. Le disque, qui est le premier du nouveau label du groupe InsideOut Music, a été produit par le guitariste John Petrucci, mélangé par Ben Grosse et maîtrisé par Tom Baker.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).