Mike Portnoy défend la décision d’Apollo de reporter le reste de la tournée européenne: «La peur est tout à fait réelle»

Mike Portnoy a défendu SONS OF APOLLOLa décision de reporter les dates restantes sur leur tournée européenne actuelle en raison des préoccupations croissantes du coronavirus.

Le groupe, qui présente d’anciens THÉÂTRE DU RÊVE membres Portnoy et Derek Sherinian, Ron “Bumblefoot” Thal (ex-GUNS N ‘ROSES), Billy Sheehan (LES CHIENS DE LA CAVE, MONSIEUR. GROS, DAVID LEE ROTH) et Jeff Scott Soto (ex-PÉRIPLE, ex-LA FORCE MONTANTE D’YNGWIE MALMSTEEN), a annoncé les annulations du salon dans un article publié sur les réseaux sociaux mercredi 4 mars.

Plus tôt dans la journée (jeudi 5 mars), Portnoy a pris son Facebook page pour répondre aux critiques de certains fans sur la façon dont les inquiétudes croissantes concernant le coronavirus ont incité SONS OF APOLLO et d’autres groupes pour annuler des dizaines de concerts organisés à travers le monde.

Il a écrit: “Comme j’ai vu plusieurs personnes publier qu’ils pensent que le virus Corona est tout à fait hype et exagéré et qu’il ne comprend pas nos annulations de tournée (ou d’autres groupes) … voici mes 0,02 $ pour ce qu’il vaut (en tant que musicien en tournée, pas un scientifique!):

“Je peux vous dire de première main que nous étions dans l’UE comme tout cela s’est déroulé:

“* Peut-être * l’hystérie et la paranoïa * peuvent * être une réaction excessive … ?? (Je ne peux honnêtement pas dire que je ne suis pas un scientifique) Cependant, parce que la * peur * est absolument réelle, il n’y a aucun moyen le groupe peut rester en tournée là-bas et simplement s’asseoir en attendant de savoir si leurs concerts se produisent au jour le jour …

“Il y a des salaires à payer, des bus et des hôtels à payer … et perdre tous les revenus du spectacle est un désastre absolu …

“En tirant notre tournée, en reportant les concerts et en rentrant à la maison, nous prenons déjà un coup financier * massif * … Mais si nous restions et continuions à jongler avec notre horaire de jour en jour … nos pertes financières auraient facilement été dans les chiffres à 6 chiffres. Et bien sûr, cela ne parle que des finances … cela ne vaut pas non plus la peine de prendre la chance d’attraper quoi que ce soit … ou d’être coincé là-bas et de ne pas être autorisé à rentrer aux États-Unis en raison des pays nous avons déjà joué dans

“Donc, que la propagation et la menace du virus soient réelles ou non … la réalité de la façon dont il est * craint * est absolument réelle et nous n’avions pas d’autre choix que de réagir en conséquence et de la manière la plus intelligente possible à la fois financièrement et physiquement”

Jeudi, plus de 97 800 personnes ont été infectées par un coronavirus dans le monde, faisant au moins 3 300 morts. Aux États-Unis, il y a environ 200 cas confirmés.

SONS OF APOLLO étaient en route en Europe pour la promotion de leur deuxième album studio, “MMXX” (prononcé: 20/20), qui a été publié en janvier via InsideOut Music/Sony.



Comme j’ai vu plusieurs personnes publier qu’elles pensent que le virus Corona est tout à fait hype et exagéré et ne comprend pas notre …

Publié par Mike Portnoy le jeudi 5 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).