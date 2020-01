Mike Portnoy dénonce Aerosmith pour avoir refusé d’autoriser Joey Kramer à se produire aux Grammy Awards: “Où est la loyauté?”

Mike Portnoy a explosé AEROSMITH pour ne pas permettre au batteur Joey Kramer pour jouer avec le groupe ce week-end Grammy Awards.

Plus tôt cette semaine, Kramer poursuivi ses camarades de bande, affirmant qu’il ne peut pas jouer au Grammys.

Un membre original du légendaire groupe de rock, Kramer dernière représentation avec AEROSMITH en avril 2019 avant de subir ce qui a été décrit au tume comme une “blessure à l’épaule”. D’autres rapports ont indiqué qu’il s’était également blessé à la cheville.

Au cours des huit derniers mois, AEROSMITH a joué avec un batteur remplaçant, Kramerla technologie du tambour John Douglas.

Portnoy pesé sur le AEROSMITH situation du batteur lors d’une apparition sur SiriusXMc’est “Nation du Tronc” mardi 21 janvier.

“Je pense que c’est ridicule – ridicule”, a expliqué l’ancien THÉÂTRE DU RÊVE et actuel SONS OF APOLLO dit le batteur. “Où est la fidélité? Vous les avez vus récemment. Joey semblait – peut-être qu’il n’est pas comme il était quand il était dans la vingtaine et la trentaine, mais il semblait qu’il tirait son poids.

“Nous l’avons vu avec Bill Ward ne pas être autorisé à faire le[[NOIR] SABBAT visite et Peter Criss ne pas pouvoir faire un BAISER tournée “, at-il poursuivi.” Donc, oui, il y a quelque chose à dire si quelqu’un physiquement ne peut pas le faire, mais je pense Joeydit qu’il peut. C’est tout AEROSMITH va faire s’ils ont un grand événement – ils vont faire ‘Prend cette voie’ ou ‘Rêver’ ou peu importe. Tu veux me dire Joey ne peut pas jouer ça? Il doit y avoir de la loyauté. Je pense qu’il y a quelque chose à dire pour la fidélité à un membre d’origine. “

Après le site des potins des célébrités TMZ a rapporté mardi que Kramer avait déposé une plainte contre ses camarades de bande prétendant qu’ils refusaient de lui permettre de se produire avec eux lors de leur comparution le dimanche soir. Grammy Awards retransmis à la télévision, le batteur a publié une déclaration, disant qu’être “retiré de sa” place légitime sur scène pour célébrer ” AEROSMITHLe succès «est tout simplement faux».

AEROSMITH membres Steven Tyler (voix), Joe Perry (guitare), Tom Hamilton (basse) et Brad Whitford (guitare) a répondu plus tard à Kramer‘s costume dans une déclaration à People, disant Joey “n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de se produire avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et nous l’avons encouragé à nous rejoindre plusieurs fois mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire . Joey a maintenant attendu le dernier moment pour accepter notre invitation, alors que nous n’avons malheureusement pas le temps de répéter Grammys la semaine. Nous ne lui rendrions pas service, à nous-mêmes et à nos fans de le faire jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter. “

Une source proche du groupe a confirmé Gens cette Kramer a dû “tester” pour AEROSMITHLes performances de cette semaine, mais dit que c’était le résultat du batteur qui n’a pas assisté à plusieurs répétitions prévues.

“Ils l’avaient invité à revenir pendant les six derniers mois depuis qu’il était parti pour la situation médicale à laquelle il était confronté”, a expliqué la source. “Il a dit:” Oui, je viendrai répéter “et il ne s’est pas présenté. La veille du Grammys et MusiCares, il voulait être de retour. “

Selon la source, le groupe a ressenti Kramer “n’était pas capable” de jouer à un niveau auquel leurs fans étaient habitués après avoir écouté sa démo.

AEROSMITH se produira au 2020 Grammy Awards le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles. AEROSMITH sera également honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020. L’hommage aura lieu pendant le 30e anniversaire MusiCares gala-bénéfice, deux nuits avant le 62e congrès annuel Grammy Awards émission de télévision.

AEROSMITH a récemment étendu son “Deuces Are Wild” Résidence à Las Vegas avec 15 dates supplémentaires au début de 2020 en raison d’une “demande extraordinaire”.

Portnoy, qui a cofondé THÉÂTRE DU RÊVE il y a plus de 30 ans, a brutalement quitté le groupe en septembre 2010 lors d’une tournée avec AVENGED SEVENFOLD. Il a depuis été remplacé par Mike Mangini (ANNIHILATOR, EXTRÊME, JAMES LABRIE, STEVE VAI).

