Mike Portnoy discute de ses frustrations avec les médias sociaux: «J’ai appris à devoir regarder ce que je dis»

Dans une récente interview avec World Prog-Nation, ancien THÉÂTRE DU RÊVE et actuel SONS OF APOLLO le batteur Mike Portnoy a parlé de la façon dont son désir d’interagir avec ses fans sur les médias sociaux s’est parfois retourné contre lui, se retrouvant à la fin d’une vague d’hostilité.

“C’est frustrant, car j’accorde une grande importance à toujours dire la vérité et à être honnête et ouvert avec les fans”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Je n’essaye jamais de salir quelque chose avec des conneries ou de dire la chose politiquement correcte. Je parle du fond du cœur. Parfois, cela revient me mordre dans le cul, et j’ai appris à essayer de regarder ce que je dis. Et un la plupart du temps, je vois des trucs mal interprétés, ou quelque chose comme ça, alors parfois je vais carillon pour essayer au moins de remettre les pendules à l’heure, et puis même cela est mal interprété.

“J’essaie d’apprendre à me mordre la langue autant que possible”, a-t-il poursuivi. “Je te l’ai dit avant de commencer [the interview] Je ne veux pas parler THÉÂTRE DU RÊVE, parce que même dans le cas d’eux, même lorsque j’essaie de dire quelque chose de gentil, comme: «Oh, ces gars-là me manquent», ou quoi que ce soit, alors même cela est mi-interprété. Les gens disent, “Oh, il s’attarde sur le groupe”, ou “Il leur manque”. Ou bla bla bla. Sans entrer dans un THÉÂTRE DU RÊVE question, je dis même quand je dis quelque chose de gentil, ça se tord en quelque sorte, et c’est frustrant – c’est vraiment frustrant. Mais qu’est-ce que je vais faire? Je ne ferai pas d’interviews. Il y a des gens qui fermeraient et arrêteraient de faire des interviews. Je ne laisserai pas les réseaux sociaux me fermer. J’essaie juste d’être prudent. “

Selon Portnoy, être actif sur les médias sociaux était une évidence pour lui, d’autant plus que cela lui permettait de partager ses opinions avec des personnes partageant les mêmes idées.

“J’ai toujours été comme ça, parce que je suis moi-même tout aussi fan”, a-t-il expliqué. “J’ai toujours été le tapetrader du groupe dans les années 80, puis quand Internet est apparu, notre forum et tous les forums des autres groupes, des groupes que j’aime, je faisais toujours du bruit et je m’impliquais avec ça . Donc les médias sociaux étaient une forme d’expression naturelle pour moi, parce que je veux interagir avec les fans parce que je suis tout autant fan. Et puis je suis blâmé pour ça aussi. L’autre jour, j’ai fait un commentaire sur Joey Kramer de AEROSMITH, juste parler comme un fan, comme n’importe qui d’autre, et puis quelqu’un m’a fustigé, comme, ‘Pourquoi ne vous concentrez-vous pas uniquement sur vos propres trucs? Comment oses-tu parler d’un autre groupe? C’est, vraiment? Tu as le droit de parler d’un autre groupe, mais je ne peux pas? Je suis aussi fan et j’ai aussi le droit d’avoir une opinion. Je ne dis pas que mon opinion est bonne; c’est juste une opinion. C’est juste ma vision d’une situation de fan. “

Portnoy, qui a cofondé THÉÂTRE DU RÊVE Il y a 35 ans, a brutalement quitté le groupe en septembre 2010 alors qu’il était en tournée avec AVENGED SEVENFOLD. Il a depuis été remplacé par Mike Mangini (ANNIHILATOR, EXTRÊME, JAMES LABRIE, STEVE VAI).

SONS OF APOLLOdeuxième album studio, “MMXX” (prononcé: 20/20), a été publié le 17 janvier via InsideOut Music/Sony.



