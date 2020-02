Mike Portnoy fait l’éloge du nouvel album «Ordinary Man» d’Ozzy Osbourne

Ancien THÉÂTRE DU RÊVE et actuel SONS OF APOLLO le batteur Mike Portnoy a loué Ozzy Osbourneest le nouvel album, “Homme ordinaire”, l’appelant un effort “étonnamment grand” avec “quelques réflexions introspectives sérieusement poignantes sur la vie”.

Plus tôt aujourd’hui, Portnoy a pris son Instagram partager le “Homme ordinaire” la couverture de l’album et il a inclus le message suivant: “En toute honnêteté, je n’ai pas vérifié un nouvel album de @ozzyosbourne depuis longtemps … mais je l’ai repris par curiosité et je suis très agréablement surpris! @chadsmithofficial @officialduffmckagan @slash @postmalone @eltonjohn & @thisiswatt prise de contributions Ozzy à de nouveaux endroits … (réels BEATLES-des moments inoubliables !!) Mais bon sang … ces paroles … c’est assez évident où OzzyLa tête est de nos jours … ce sont des réflexions introspectives de la vie sérieusement poignantes … presque comme s’il disait au revoir et c’est sa chanson de cygne (Sur cette note, ma seule plainte serait le séquençage comme ça «Saint pour ce soir» aurait dû être la dernière chose sur l’album car il est si incroyablement culminant et Posty les chansons auraient dû être plus tôt) … mais en tout cas, bravo sérieux pour un album étonnamment génial Et Ozzy – s’il vous plaît, rétablissez-vous et j’espère que vous n’irez nulle part bientôt! “

“Homme ordinaire” Des marques Osbourneest la première nouvelle musique solo en presque 10 ans. Enregistré à Los Angeles, l’album présente le producteur Andrew Watt sur les guitares, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS CHILI ROUGES) sur des tambours. Au-delà du noyau, “Homme ordinaire” propose un qui est qui de Ozzy amis et collaborateurs, y compris Elton John, Sabrer, Post Malone et Tom Morello.

La libération de “Homme ordinaire” a été précédé par un trio de nouveaux Ozzy classiques. Rocker épique et premier single “Sous le cimetière” compté plus de 15 millions de flux et 5,3 millions Youtube vues sur le clip vidéo. Créée le mois dernier, la chanson-titre et la ballade cinématographique “Homme ordinaire” (avec Elton John) a éclipsé sept millions de flux. Pendant ce temps, le brûleur métallique “Directement en enfer” (avec Sabrer) a enregistré 6,9 millions de flux et 4,2 millions Youtube vues sur le clip vidéo.



Voir ce post sur Instagram

En toute honnêteté, je n’ai pas vérifié un nouvel album de @ozzyosbourne depuis longtemps … mais je l’ai repris par curiosité et je suis très agréablement surpris! Super d’entendre @chadsmithofficial @officialduffmckagan @slash @postmalone @eltonjohn & @thisiswatt contributions emmenant Ozzy dans de nouveaux endroits … (moments réels des Beatles !!) Mais bon sang … ces paroles … il est assez évident où Ozzy’s la tête est de nos jours … ce sont des réflexions introspectives de la vie sérieusement poignantes … presque comme s’il disait au revoir et c’est sa chanson de cygne? (Sur cette note, ma seule plainte serait le séquençage car “ Holy For Tonight ” aurait dû être la dernière chose sur l’album car il est incroyablement culminant et les chansons de Posty auraient dû être plus tôt) … mais en tout cas, bravo sérieux pour un album étonnamment génial? Et Ozzy – veuillez vous rétablir et j’espère que vous n’irez nulle part bientôt! ?

Un message partagé par Mike Portnoy (@mikeportnoy) le 24 février 2020 à 16h03 PST

Mots clés:

Mike Portnoy, Ozzy Osbourne

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).