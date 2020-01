Mike Portnoy: «Je sais depuis environ deux ans» que Neil Peart luttait contre le cancer du cerveau

Mike Portnoy, un ami de longue date de Neil Peart‘, dit qu’il savait depuis un bon moment que la fin SE RUER le batteur luttait contre le cancer du cerveau. “Oui, je le sais depuis environ deux ans maintenant et j’ai été tenu secret”, a expliqué l’ancien THÉÂTRE DU RÊVE batteur a déclaré lors d’une comparution plus tôt aujourd’hui (lundi 13 janvier) sur SiriusXM‘s “Nation du Tronc”. “C’était quelque chose que lui et tout le monde dans son camp, évidemment, ont fait de grands efforts pour garder le secret et garder le secret. Et c’était Neil – c’était un gars très, très privé.

“Même si je le sais depuis si longtemps et que j’ai en quelque sorte eu le temps de me préparer psychologiquement à [his passing] sachant que cela venait inévitablement, cela ne le rendait pas moins choquant; ça m’a juste coupé le vent quand je l’ai entendu vendredi. [For] le reste du monde qui ne savait pas à ce sujet, cela doit [have come] complètement sorti de nulle part – je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être choquant. “

Interrogé sur le dernier contact qu’il a eu avec Peart, Mike a déclaré: “J’ai sauvegardé tous les e-mails qu’il m’a envoyés, et hier soir, je suis allé en lire un tas et je suis tombé en panne en pleurant – ça m’a vraiment frappé fort la nuit dernière; j’ai eu un très gros cri de lecture certains de ces e-mails de sa part.

“Vous avez lu ses livres, vous avez lu ses programmes de tournée, vous avez lu ses blogs sur son site Web, et c’est ainsi qu’il a écrit même dans ses e-mails”, a-t-il poursuivi. “Donc, chaque fois que je recevais un e-mail de sa part, c’était très, très long, très approfondi, j’entrais dans beaucoup de détails sur ce qu’il traversait.

“Mais en réponse à votre question, le dernier e-mail que j’ai reçu de lui remonte à un peu plus d’un an”, a-t-il expliqué. “Il m’a envoyé un e-mail de vacances avec une photo de lui dans un père Noël chapeau, et quelques photos avec sa fille, Olivia, qui a grandi. Il m’envoyait toujours des photos d’eux habillés pour les vacances ou lisant des livres ensemble et des choses comme ça.

“Je ressens tellement de gratitude et j’ai eu tellement de chance et de chance d’avoir eu ce genre de relation avec lui, parce que je sais combien peu de gens l’ont fait”, Mike ajoutée. “C’est donc un honneur pour moi d’avoir eu cette relation avec lui au cours des 15 dernières années.

“La dernière fois que je l’ai vu, c’est quand j’ai vu la tournée d’adieu [in 2015] – Je suis allé voir le spectacle à Boston et j’ai amené mon fils Max pour voir le spectacle. Et sachant qu’ils prenaient leur retraite, je savais que c’était peut-être la dernière fois que nous le voyions jouer – évidemment, ne pensant pas que cela allait arriver. C’était donc la dernière fois que je le voyais. Et il était, comme toujours, si généreux et a laissé Max venir jouer son kit et a donné Max quelques têtes et bâtons signés et nous ont ouvert son dressing. C’était donc la dernière fois que je le voyais physiquement. Et puis il y a eu deux e-mails après. “

Selon Portnoy, les trois derniers jours ont été “surréalistes” car il a dû composer avec la perte de son ami et l’une de ses plus grandes influences musicales. “Je viens d’être dans un brouillard horrible ces derniers jours”, a-t-il déclaré. “J’ai fait beaucoup d’interviews pour des hommages à la radio comme celui-ci et d’autres choses comme ça. Donc, ça a été agréable de continuer à parler de Neil et de se souvenir de lui et de publier à son sujet en ligne. Mais ça fait mal, mec. Celui-ci est grand – pour moi, personnellement. Je n’ai pas ressenti ça depuis peut-être John Lennon ou John Bonham ou Frank Zappa. Il frappe à ce niveau en tant que fan, comme il le fait pour des millions de SE RUER fans du monde entier. Mais cela a aussi un tout nouveau niveau pour moi, parce que je ne savais pas John Lennon ou John Bonman ou Frank Zappa, mais Neil Je le savais et j’avais une relation avec. Il y a donc aussi tout ce niveau, ce qui le rend tout simplement horrible. Ça a juste été un week-end difficile. “

Quand PeartLa mort de ‘a été rendue publique le 10 janvier, les autres membres de SE RUER – guitariste Alex Lifeson et bassiste / chanteur Geddy Lee – a révélé dans un communiqué qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie trois ans et demi plus tôt, quelques mois seulement après la fin de sa tournée finale.