Mike Portnoy, Phil Demmel et Mark Menghi discutent du premier album de Bpmd “ American Made ” en chat en direct (vidéo)

Plus tôt dans la journée (vendredi 17 avril), BPMD membres Mike Portnoy (tambours; LES CHIENS DE LA CAVE, SONS OF APOLLO), Mark Menghi (basse; ALLEGIANCE METALLIQUE) et Phil Demmel (guitare; LA VIOLENCE, ex-TÊTE DE LA MACHINE) a participé à un chat en direct via le Napalm Records YouTube canal. Vous pouvez maintenant regarder la session de questions-réponses ci-dessous.

BPMD – qui est complété par le chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth (OVERKILL) – sortira son premier album, “American Made”, le 12 juin via Napalm Records. L’hommage de 10 titres à certains des plus grands trésors de la musique rock est suralimenté par l’expérience et l’enthousiasme de ses quatre créateurs, et son premier single, “Jouets dans le grenier” – une AEROSMITH classique qui ne demande qu’à être repensé – ce n’est que le premier éclat bruyant de la preuve.

le “Jouets dans le grenier” la vidéo a été réalisée par Victor Borachuk de JupiterReturn, avec direction artistique et motion design par Natália Tanus et Leonardo Gill. Regardez le clip ci-dessous.

Blitz dit à propos de “Jouets dans le grenier”: “Je me souviens de waaaaaaaaaaay quand OVERKILL formé, nous nous coupions les dents sur les couvertures pendant que je cherchais mon chemin autour du micro. le AEROSMITH les couvertures étaient juste dans ma timonerie, donc quand Mike choisi ‘Jouets’ pour couvrir, j’étais comme … “Hell Yea”! “

Demmel ajoute à propos de l’enregistrement de la piste: “C’était délicat car AEROSMITH avoir deux guitaristes, Joe Perry et Brad Whitford, jouant des choses différentes. Donc, en tant que guitariste, j’ai dû choisir un endroit moyen entre les deux qui sonnait bien. Je l’ai un peu fouetté en ajoutant beaucoup de duvet et quelques galops et triplés. “

Il est évident dans les premières secondes de BPMDc’est “American Made”, comme Blitz chante les paroles d’introduction Ted Nugentc’est “Wang Dang Sweet Poontang” dans son hurlement de gratte-ciel, que lui et ses camarades tout aussi emblématiques sont là pour passer un bon moment. Avec 10 classiques du rock inoubliables repensés en lourds bangers, “American Made” est une fête sur la cire. Des pistes telles que le rauque “Jouets dans le grenier” et prêt pour le rager “Buveurs de bière et élévateurs de l’enfer” (ZZ TOP) prouve-le BPMD parvient non seulement à capturer l’essence de chaque morceau original de l’album, mais transforme habilement chaque classique en un hymne métallique inoubliable pour un nouvel âge. Le quatuor chevronné plie ses muscles musicaux sur des classiques de renom tels que “Spécial samedi soir” (LYNYRD SKYNYRD), “Nous sommes un groupe américain” (GRAND FUNK RAILROAD) et “Partir” (JAMES GANG), et introduire une toute nouvelle génération de lourds pour des coupes plus profondes comme le blues standard “Mal” (CACTUS, WILLIE DIXON) et “Jamais dans ma vie” (MONTAGNE). Canaliser la nostalgie tout en conservant une attitude fraîche, “American Made” est une bande originale estivale pour tous les âges.

Menghi remarques sur BPMDorigines: “L’été dernier, juste après le 4 juillet, j’étais assis dans mon jardin. J’écoutais plein de trucs des années 70 et LYNYRD SKYNYRDc’est «Spécial samedi soir» est venu. J’ai dit: “ Mec, j’aimerais jouer cette chanson ”, et mon fils de huit ans s’est tourné vers moi et m’a dit: “ Tu devrais enregistrer toutes ces chansons, papa. ” Et je me disais: «Hmmm? Ouais pourquoi pas!?!'”

Après s’être connectés sur leur amour mutuel pour les classiques et avoir formé leur line-up actuel, les membres de BPMD voyager vers Portnoyest le home studio en Pennsylvanie et s’installe. Puisque tout le concept du groupe est né la nuit Menghi écoutait “Spécial samedi soir”, BPMD étaient déterminés à enregistrer la chanson de l’album. Au-delà, chaque musicien a choisi deux morceaux de rock des années 70 et tout le monde a dû les apprendre!

Menghi a choisi “Buveurs de bière et élévateurs de l’enfer” en plus de “Spécial samedi soir”. Blitzles choix étaient un peu plus obscurs – “Jamais dans ma vie” rempli de cloche de vache et d’un coup de blues flamboyant répété, et CACTUSversion de “Mal”, farouchement ZEPPELIN-comme prendre une vieille Willie Dixon chanson. Pour ses morceaux, Demmel choisi “FAIT UNE.” et a eu une explosion canaliser son intérieur Eddie Van Halen, et a plongé profondément avec “Tattoo Vampire”. Rappelant les jours où Ted Nugent était plus un mauvais garçon qu’un flingueur, Portnoy choisi “Wang Dang Sweet Poontang”, en plus de “Jouets dans le grenier”.

Menghi, qui a également coproduit “American Made”, ajoute: “Nous ne nous sommes pas attaqués à tout faire du métal, nous voulions juste jouer de la façon dont nous jouons et c’est ce que vous obtenez … nous avons tous été influencés par une grande variété de groupes, y compris SABBAT NOIR, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN et METALLICA. Alors, bien sûr, nous allons attaquer les chansons un peu plus fort que les gars qui n’ont pas grandi avec de la musique heavy. “

Blitz déclare: “Nous nous sommes assurés de faire des versions de haute qualité de ces chansons et leur avons donné une petite touche à tous. Je pense qu’il y a une place pour cela dans le monde de la musique aujourd’hui. Il y a quelque chose de vraiment génial dans la nostalgie, surtout si elle est repensée.”

“American Made” a été mélangé et maîtrisé par Mark Lewis, également connu pour son travail avec ALLEGIANCE METALLIQUE (avec Menghi et Portnoy), ainsi que des artistes tels que DIABLE CONDUCTEUR, TRIVIUM, et plein d’autres.

“American Made” liste des pistes:

01. Wang Dang Sweet Poontang (Couverture TED NUGENT)



02. Jouets dans le grenier (Couverture AEROSMITH)



03. Mal (Couverture CACTUS)



04. Buveurs de bière et leveurs d’enfer (Couvercle supérieur ZZ)



05. Spécial samedi soir (Couverture LYNYRD SKYNYRD)



06. Tatouage Vampire (Couverture BLUE ÖYSTER CULT)



07. FAIT UNE. (Couverture BLOODROCK)



08. S’éloigner (La couverture de JAMES GANG)



09. Jamais dans ma vie (Couverture MOUNTAIN)



dix. Nous sommes un groupe américain (Couverture GRAND FUNK RAILROAD)