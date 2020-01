Mike Portnoy revient sur sa sortie de Dream Theater: «C’était quelque chose que je devais faire»

Mike Portnoy a parlé de sa décision de quitter THÉÂTRE DU RÊVE au cours d’une entrevue de carrière avec “Tout le monde aime la guitare”, le podcast animé par Craig Garber.

Portnoy, qui a cofondé THÉÂTRE DU RÊVE Il y a 35 ans, a brutalement quitté le groupe en septembre 2010 alors qu’il était en tournée avec AVENGED SEVENFOLD. Il a depuis été remplacé par Mike Mangini (ANNIHILATOR, EXTRÊME, JAMES LABRIE, STEVE VAI).

Interrogé sur l’expérience de quitter un groupe comme THÉÂTRE DU RÊVE était comme pour lui, Portnoy a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre. Vingt-cinq ans. C’était mon bébé – de la formation à tous, le niveau auquel le groupe était à ce moment-là. , vingt-cinq ans plus tard. Et il y avait beaucoup de persévérance pour y arriver, donc m’en éloigner a été l’une des choses les plus difficiles que je devrai faire, vraiment. C’est quelque chose que je devais faire, car après vingt-cinq ans… Et pendant ce temps-là, j’ai toujours été le gars le plus actif du groupe. Je pense que depuis, ils ont continué à déléguer des choses et à partager des choses, mais il est facile d’oublier à ce stade qu’au cette étape, j’étais celle qui supervisait la marchandise et les fan clubs et les sites Web et la musique et les paroles et les mélodies et la production – tout ça. Et c’était épuisant … J’avais juste besoin d’une pause. J’étais J’étais épuisé par tout ça… C’était quelque chose que je devais faire, sinon j’aurais été regrettable. “

Il a poursuivi: “Les gens demandent:” Avez-vous des regrets à ce sujet? ” J’adore la citation, ‘[I’d] regrette plutôt quelque chose [I] ont fait que quelque chose [I] n’ont pas fait. Et je pense que c’est là que j’en étais – j’étais à un point où si j’étais resté, j’aurais probablement été rancunier pour toutes les choses que je n’ai pas pu faire. Parce que je commençais à me sentir pris au piège, et ils voulaient que je m’engage à une certaine date pour commencer le prochain album, et je n’étais tout simplement pas prêt. Et c’est devenu un affrontement mexicain, vraiment. Et je suis allé avec mon cœur et j’ai dit: ‘Écoutez, je préfère regretter quelque chose que j’ai fait que quelque chose que je n’ai pas fait.’ Et je ne dis pas que je le regrette, parce que non. Parce que regardez ce que j’ai fait depuis. Je veux dire, je regarde la dernière décennie depuis mon départ – j’ai fait 40 albums avec des dizaines de groupes différents… Ce sont des opportunités que j’ai pu saisir et que je n’aurais pas eues si je n’avais pas suivi mon cœur. “

Interrogé sur ce qu’il a appris de tout l’épisode, Portnoy a déclaré: “J’ai appris qu’Internet est une chose très effrayante, parce que la première année après la scission, je ne pouvais rien dire sans qu’il devienne ces titres géants d’appâts cliquables sur ces sites Web. Peu importe ce que j’ai dit, peu importe comment avec goût ou gracieusement, j’ai essayé de le dire, il a toujours été tordu et mal interprété et transformé en une sorte de titre de clickbait. ou ne dis rien du tout. J’ai dû commencer à marcher prudemment. Parce que nous vivons à cette époque où tout est en temps réel, et les gens, les trolls Internet, adorent vous enterrer – ils aiment courir avec tout ils peuvent.

“Quand je grandissais, si quelqu’un quittait un groupe, quand Peter Criss la gauche BAISER, vous avez dû attendre un mois pour en savoir plus sur Cirque magazine “, at-il dit.” Ou vous rejoignez les fan clubs pour obtenir les newsletters pour obtenir des informations sur ces groupes. Quand j’étais enfant, il fallait vraiment attendre pour découvrir les nouvelles et découvrir la saleté. De nos jours, nous vivons à une époque où tout est en temps réel. Quand je suis parti THÉÂTRE DU RÊVE, J’ai publié un message sur mon site Web, expliquant simplement ce qui se passait, puis cinq minutes plus tard, il a juste explosé. Et les gens agissaient comme si j’avais publié une sorte de communiqué de presse. Ce n’était pas un communiqué de presse – c’était mes sentiments et mon explication de ce qui s’était passé.

“J’ai donc appris, à travers tout ce processus, que tu dois faire très, très attention à ce que tu dis, comment tu le dis, ou si tu devais même dire quelque chose ou ne rien dire du tout. De nos jours, j’essaie de ne pas même parler de THÉÂTRE DU RÊVE du tout. Je peux déjà voir ce dont nous parlons ici va devenir un titre, et les gens vont être, comme, ‘Pourquoi est-il s’attarder sur THÉÂTRE DU RÊVE?

“Le fait est que les gens ne réalisent pas, quand ils voient cette citation sur Blabbermouth, que cela vient d’une chose appelée une interview. Et ce que ces choses font, c’est qu’un journaliste posera une question à l’artiste, et j’aime répondre à la question aussi honnêtement que possible, ou je ne réponds pas du tout si je choisis de ne pas le faire. Mais je ne m’attarde pas sur ces choses – je réponds à une question que vous posez sur ma carrière et ma vie et la séparation. Et c’est ce que nous faisons – nous faisons des interviews. Si vous ne pouvez pas être honnête ou ne pouvez pas le gérer, alors vous ne devriez pas faire d’interview. Mais dans mon cas, j’aime être ouvert et honnête avec les auditeurs et les fans. ”