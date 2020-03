Mike Shinoda de Linkin Park s’amuse aux achats de panique du coronavirus

LINKIN PARKc’est Mike Shinoda s’est moqué des acheteurs de panique qui se sont emparés de la nourriture et des produits de nettoyage en vrac au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Les chaînes d’épiceries du monde entier ont connu une ruée au cours de la semaine dernière grâce à la pandémie, avec une vague de consommateurs qui ont dépouillé les étagères de certains articles.

Plus tôt aujourd’hui, Mike a pris son Twitter pour partager un message qu’il a reçu de sa femme, Anna Shinoda. Il a écrit: «HA … du magasin, @AnnaShinoda a dit que les gens ne sont pas des champignons désespérés.» Il a ensuite demandé à son million Twitter followers: “Quelles sont les autres choses que les gens ne stockent pas?”

Mercredi (11 mars), le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie, avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avertissant qu’il était “profondément préoccupé à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction” des autorités.

le QUI a déclaré qu’une grande majorité des patients atteints de coronavirus se rétablissent: ceux qui souffrent de maladies bénignes en deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent nécessiter de trois à six semaines.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 2 100, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis – si leurs résidents ne prennent pas de mesures préventives – auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.



HA … du magasin, @AnnaShinoda a dit que les gens “ne sont pas désespérés de soupe aux champignons.” ? Quelles autres choses les gens NE stockent-ils PAS?

– Mike Shinoda (@mikeshinoda) 14 mars 2020



