Mike Tramp interprètera “ 100% Vintage Songs Of White Lion ” en tournée 2020

Mike Tramp entreprendra une tournée spéciale cette année au cours de laquelle il interprétera un ensemble composé exclusivement de “100% vintage” LION BLANC Chansons.

L’ancien LION BLANC Le chanteur a annoncé la nouvelle de ses projets de tournée dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit: “Une seule fois …… J’ai décidé qu’en 2020, je tournerai exclusivement avec mon partenaire musical dans le crime et mon frère Marcus Nand, faisant des chansons 100% vintage de LION BLANC‘ ensemble. Beaucoup d’entre vous le réclament depuis longtemps et, depuis, aucune réunion ne se produira. Je voudrais vous montrer que je n’ai pas oublié les nombreuses chansons avec lesquelles j’ai écrit Vito Bratta dans les années 80. Et maintenant avec ce duo de puissance, et spécialement Marcus grand jeu de guitare. Je peux emmener ce spectacle dans des endroits où je n’ai pas pu amener un groupe complet. Nous réservons maintenant aux États-Unis pour avril, mai et juin. Royaume-Uni pour septembre et Allemagne / Benelux et autres pays européens en octobre. Cela étant dit. Nov / Dec au Danemark sera avec BANDE DE FRÈRES. À confirmer. Clochard. “

Il y a moins d’un an, Clochard a révélé dans une interview qu’il s’était excusé auprès de Vito Bratta pour avoir tenté de ressusciter son ancien groupe sans son partenaire de composition et son compagnon.

La chanteuse d’origine danoise n’a pas joué avec Bratta puisque LION BLANC a donné son dernier concert à Boston en septembre 1991.

Depuis 29 ans LION BLANC rompu, BrattaLe profil du public est pratiquement inexistant, Clochard est resté actif, enregistrant et en tournée en tant qu’artiste solo et avec les groupes UN MONSTRE DE LA NATURE, LA CIRCUZ ROCK ‘N’ ROLL et, plus récemment, BANDE DE FRÈRES. Clochard a également tenté de relancer LION BLANC avec l’album 2008 “Retour de la fierté”, avec de nouveaux membres. Deux ans plus tard, Clochard propriété cédée du nom LION BLANC à Bratta dans un règlement à l’amiable.

Parler à SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, Clochard dit que lui et Vito sont à nouveau en termes de parole après sa tentative malheureuse de ramener LION BLANC il y a plus d’une décennie.

“Au cours des deux dernières années, j’ai été la seule à admettre et à m’excuser que la seule chose que je n’avais jamais prévu de faire dans ma carrière et que je voulais faire était de revenir en arrière et de refaire une version de LION BLANC cela n’a rien à voir avec LION BLANC, rien à voir avec les gars qui ont joué dans le groupe, ” Mike m’a dit. “Mike Trample cœur n’y était pas. Ce n’était qu’un moment de faiblesse, ne croyant pas assez à mes albums solo. [You listen to] certains gars disent: «Hé, si vous mettez un nouveau LION BLANC ensemble, vous pouvez jouer à des festivals et gagner beaucoup plus d’argent. Et puis vous tombez amoureux de cela et vous vous y engagez et vous allez là-bas, puis vous réalisez que ce n’est pas ce que vous voulez faire. Et puis, bien sûr, Vito ne voulait pas le nom LION BLANC à utiliser sans qu’il soit dans le groupe. Et il m’a fallu quelques années pour vraiment comprendre à quel point cela signifiait Vito. Et quand Vito un jour m’a dit dans une de ces conversations… Tout d’abord, il m’a dit:Mike, Je ne suis pas contre toi. Je ne veux juste pas me retourner Youtube et voir le titre ‘LION BLANC vivre dans telle ou telle chose », et quelqu’un qui fait ‘Lorsque les enfants pleurent’ en solo et ce n’est pas moi. LION BLANC c’était toi et moi, c’était notre groupe, nous avons écrit les chansons. Ce sont les souvenirs que je veux pour le reste de ma vie. Et quand il m’a dit ça, j’avais les larmes aux yeux et je l’ai tout à fait compris, parce que j’étais aussi arrivé à ce point que lorsque nous avons fermé LION BLANC, nous avons senti que c’était là que nous voulions l’arrêter. Il y avait quelque chose, dans les années 90, qui n’était pas d’accord avec les choses que nous regardions, et nous voulions en quelque sorte y mettre fin à un niveau plus élevé que quelque chose qui ne nous représenterait pas à l’avenir. Mais il a juste fallu de nombreuses années pour vraiment le comprendre. “

On lui a demandé s’il comprenait pourquoi Vito ne veut plus jouer de la musique professionnellement, Mike a dit: “Oui, je le fais, parce qu’il y a des moments où je n’ai plus envie de le faire. Quand toute la magie qui nous entoure, ce qui nous a fait tomber amoureux du rock and roll – tout d’abord, notre les héros, puis l’industrie, puis les tournées – quand tout cela a été vraiment révélé que c’était un genre de chose à deux visages, que les gens que nous pensions nous aimaient – et je ne parle pas des fans; je suis parler des gens qui ont fait de l’argent avec nous, et des trucs comme ça – nous ont tourné le dos et nous ont poignardé dans le dos, ça nous a vraiment déchirés. Et c’est peut-être juste que je venais d’un milieu différent que Vito, que j’étais peut-être un peu plus fort ou simplement d’une nature différente que je viens de combattre, mais Vito Je viens de dire: “Je ne veux tout simplement pas gérer ça.” Et je comprends maintenant – je le comprends à chaque conversation que j’ai avec lui. “

Clochard également une fois de plus fermé la porte sur un possible LION BLANC réunion, en disant: “Je ne peux pas être Mike Tramp 1988. Je ne peux pas chanter comme ça, et je ne monte pas sur scène et je ne fais pas un boulot à demi-cul, ce que font la plupart des groupes. “

Principalement actif dans les années 80 et au début des années 90, LION BLANC a sorti son premier album, “Fight To Survive”, en 1985. Le groupe a fait sa percée avec la double vente de platine “Fierté” album, qui a produit deux Top 10 hits: “Attendez” et “Lorsque les enfants pleurent”. Le groupe poursuit son succès avec le troisième album, “Grand jeu”, qui a obtenu le statut d’or.

Par le temps LION BLANC sort son dernier album, 1991’s “Mane Attraction”, le rock alternatif était en plein essor, conduisant à un déclin rapide de la scène dite du “hair metal” en termes de ventes, de popularité, de radio et, surtout, de pertinence.



