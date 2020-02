Miley Cyrus a chanté “Roadhouse Blues” avec Robby Krieger de The Doors

Au fil des années, nous avons vu comment divers musiciens de différents genres se sont réunis pour nous offrir des collaborations intéressantes, certains ont réussi à nous faire exploser la tête et d’autres nous ont fait rester avec un visage WTF. Aujourd’hui, nous vous proposons un vedette que nous ne pensions vraiment pas arriver, mais comme dirait notre cher JuanGa, c’est comme ça … Nous avons parlé du légendaire Robbie Krieger et de la chanteuse controversée, Miley Cyrus.

Cela s’est produit le 8 février à Los Angeles, en Californie, lorsque le guitariste et membre fondateur de The Doors donnait un concert pour le 5e anniversaire de l’hôtel Morrison, l’un des albums les plus emblématiques du groupe. Bien sûr, ce spectacle avait plusieurs artistes invités programmés et Parmi toutes ces personnes se trouvait Miss Cyrus.

Donc, sans plus à faire, Krieger a commencé à jouer le riff de bluesero classique de “Roadhouse Blues”, l’un des rolas les plus célèbres du groupe californien et que l’on entend encore aujourd’hui sur les radios du monde entier (vous savez de qui Universal Stereo nous parlons). À la surprise de beaucoup, Miley est apparue et la vérité n’a pas mal fait, vocalement si elle a essayé de reproduire les cris de Jim lorsqu’elle a chanté en direct, mais à la fin il a donné sa touche personnelle, résultant en une fusion

En plus de Miley, Parmi les invités figurait l’acteur Dennis Quaid chantant «L.A. Woman »et The Struts jouant leur propre version de« Riders on the Storm ». Comme si cela ne suffisait pas, ce concert a également servi de l’inauguration d’une exposition photographique dans le hall du complexe touristique Sunset Marquis, où ils ont montré des images jamais vues auparavant la couverture de l’album emblématique prise par le photographe Henry Diltz le 18 décembre 1969.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus et Vérifiez ci-dessous la couverture que Miley Cyrus et Robby Krieger ont faite à “Roadhouse Blues” des Doors: