Batteur acclamé Bill Rieflin – qui a joué avec MINISTÈRE, R.E.M. et KING CRIMSON – est décédé après une bataille contre le cancer. Il avait 59 ans.

“Bill Rieflin a volé de ce monde c. 18,50 Pacifique, 18,50 Royaume-Uni, ” KING CRIMSON fondateur Robert Fripp a écrit sur Facebook. Il a ajouté: “Volez bien, frère Facture! Ma vie est infiniment plus riche pour vous connaître. “

“Aujourd’hui, nous avons perdu un artiste merveilleux, un être humain formidable et une partie intégrante de MINISTÈREles développements et le succès de ” MINISTÈRE a écrit sur Twitter. “Safe voyage mon frère sur le chemin de ton prochain concert universel.”

Rieflin s’est fait un nom à la fin des années 80 quand il a rejoint MINISTÈRE et Des coqs révoltants, tout en aidant à former FACE DE COCHON. Il a rencontré R.E.M. en 2003 et est resté avec le groupe jusqu’à sa séparation en 2011. Le natif de Seattle a également joué avec KING CRIMSON à partir de 2013.

Rieflin joué de la batterie sur le classique MINISTÈRE albums “Le pays du viol et du miel”, “L’esprit est une chose horrible à goûter” et “Psaume 69: La façon de réussir et la façon de sucer des œufs”.

NIRVANA bassiste Krist Novoselic pleuré Rieflinmort, écrit sur Twitter: “Désolée d’entendre parler de Bill Rieflin décès. Une personne droite et un excellent musicien. “

