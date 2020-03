Mirage: l’album qui a mis Camel au centre de l’attention

chameau libéré leur deuxième album presque un an jour pour jour après leurs débuts, mais ce fut un ensemble de circonstances très différentes qui accueillit la sortie de Mirage le 1er mars 1974. La première sortie du groupe sur MCA Records avait reçu des éloges sourds et ils décidèrent de ne pas exercer leur option pour un deuxième record. Cela a peut-être été la fin pour de nombreux groupes, ou au mieux ralenti leur progression. Mais avec une nouvelle équipe de direction composée de Geoff Jukes et de Max Hole of Gemini Artists, Camel a déménagé sur le label chameau de Decca Records Deram et a vraiment atteint son rythme.

Écoutez Mirage dès maintenant.

Mirage comprend deux des chansons les plus connues du groupe dans «White Rider» et «Lady Fantasy» et la qualité des cinq morceaux de l’album est incontestable. L’album débute par ‘Freefall’ avec le claviériste Bardens qui utilise efficacement son tout nouveau mini-moog avant de se transformer en un clavier de conduite et une chanson entraînée par un riff de guitare qui est un signal d’intention.

Le titre le plus court de l’album à 3,22 est «Supertwister» qui présente la flûte séduisante de Latimer aux côtés de Bardens utilisant divers claviers. Il laisse la place à Nimrodel / The Procession / The White rider, une suite de neuf minutes composée de trois chansons. Dans “The White Rider”, en particulier, il a tous les éléments qui rendent Camel si populaire et si aimé des fans de Prog. Des mélodies majestueuses qui se transforment en crescendos qui cèdent la place à des parties de sons orchestraux qui permettent au groupe de s’étirer tandis que la guitare en cloche de Latimer résonne.

La deuxième face s’ouvre avec «Earthrise» et le mini-moog est de nouveau au premier plan avant de se décomposer en une mélodie typique à dos de chameau qui semble être le thème d’un documentaire oublié depuis longtemps. Le morceau le plus long de l’album est le plus proche, c’est l’épopée de 12 minutes, “Lady Fantasy” qui a tout ce qu’un hymne prog devrait. Des thèmes radicaux, une interaction instrumentale intelligente, des paroles fantastiques et le sentiment que les cours d’appréciation musicale de ces gars à l’école, à l’écoute de grands compositeurs classiques n’avaient pas été perdus. Le bassiste, Doug Ferguson et le batteur Andy Ward partagent les crédits de composition sur Lady Fantasy.

L’œuvre de l’album était, bien sûr, basée sur le carton d’une célèbre marque de cigarettes américaines qui semblait très appréciée des IG et des gangsters dans les films hollywoodiens.

En 2014, les lecteurs du magazine Prog ont voté pour l’album, enregistré aux Island Studios de Londres avec des overdubs aux Decca Studios, n ° 51 dans le Top 100 des albums Prog d’All Time. Ignorez-le à vos risques et périls!

