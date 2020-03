Misfits Sue Book Publisher Over Signature Skull Design

Groupe punk rock légendaire MISFITS a déposé une plainte contre Abrams, affirmant que l’éditeur “a délibérément enfreint” MISFITS‘célèbre marque “Fiend Skull design” et copiée et utilisée illégalement MISFITS«illustrations protégées par le droit d’auteur en rapport avec la publicité et la vente d’un livre photo intitulé “Scream With Me – The Enduring Legacy Of The Misfits”.

La plainte, déposée le 9 mars par Misfits A.D. – la société à responsabilité limitée créée par MISFITS membres fondateurs Glenn Danzig et Jerry uniquement détenir et gérer la propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce et les droits d’auteur, associée au MISFITS – réclamations Abrams‘photobook “regorge de reproductions à grande échelle, répétées et sans licence de Misfits A.D. propriété intellectuelle. Par exemple, la couverture du livre photo affiche bien en évidence, sans autorisation, le Misfits A.D. ‘Fiend Skull design’ et, ce faisant, induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que le livre photo a été approuvé par, ou est associé à, Misfits A.D., ce qui est incontestablement faux “, lit-on dans le procès.” Le livre photo copie également sans vergogne des œuvres d’art en gros sous copyright associées à la MISFITS‘enregistrements et sorties musicales. le MISFITS‘les illustrations protégées par le droit d’auteur font partie intégrante de la gamme étendue et très réussie de produits sous licence officielle du groupe et de sa marque de style de vie mondialement connue. En outre, les auteurs nommés du livre de photos contrefaisant se sont faussement affiliés au MISFITS dans le cadre de la publicité et de la promotion de la publication et de la publication du livre, Misfits A.D.“

La plainte, qui a été obtenue par BLABBERMOUTH.NET, ajoute: “Outre la couverture contrefaite du livre, le livre est structuré autour de la MISFITS Oeuvre avec des chapitres qui consistent entièrement en utilisations non autorisées du MISFITS Oeuvre, avec chacun des MISFITS Illustrations reproduites plusieurs fois sur plusieurs pages du livre et utilisant à la fois des copies exactes et des variantes MISFITS Ouvrages d’art.”

Selon le procès, Abrams concédé que le but du livre est “d’usurper la valeur” de la MISFITS œuvre d’art, après avoir annoncé le livre comme une “histoire visuelle” de la MISFITS qui “met en lumière l’album emblématique et influent du groupe et l’art unique, les produits du fan club, les affiches originales, [and] montrer des dépliants. “

En apprenant Abrams‘sortie prévue du livre, Misfits A.D.Le conseil de Abrams exiger que Abrams cesser et s’abstenir de promouvoir, annoncer ou vendre le livre. En réponse, Abrams a admis avoir obtenu des autorisations d’autres détenteurs de droits d’auteur pour la préface, les interviews, les citations et certaines photographies contenues dans le livre, affirme le procès. Toutefois, Abrams a catégoriquement nié avoir eu besoin d’une autorisation ou d’une autorisation pour utiliser la marque Fiend Skull ou pour utiliser et / ou créer des œuvres dérivées du MISFITS oeuvre dans le livre, selon le procès.

La Revue mondiale de la propriété intellectuelle a été la première à rendre compte du procès.

La performance initiale de retour par MISFITS membres Glenn Danzig, Jerry uniquement et Doyle Wolfgang Von Frankenstein a eu lieu au 2016 Riot Fest. Les anciens camarades de groupe ont joué ensemble pour la première fois depuis 1983 et étaient soutenus par d’anciens SLAYER le batteur Dave Lombardo et guitariste Acey Slade.

Depuis lors, la gamme originale du MISFITS s’est réuni pour des dates dispersées, la plus récente ayant eu lieu en décembre à Philadelphie.

Avant le Riot Fest concerts, Glenn, Jerry et Doyle Wolfgang Von Frankenstein dernière représentation ensemble le 29 octobre 1983.

L’original MISFITS le groupe a rompu en 1983, et Seulement a présenté une nouvelle version du MISFITS en 1995. Divers membres sont venus et repartis, mais Seulement, de même que DRAPEAU NOIRc’est Dez Cadena, a conservé une forme de MISFITS dans le studio d’enregistrement et sur la route pendant la plupart des deux dernières décennies et demie.

