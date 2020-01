Missy Elliott partage une nouvelle vidéo «Pourquoi je t’aime toujours»: regarder

Missy Elliott est de retour avec un nouveau clip. Le dernier visuel du luminaire gagnant de Video Vanguard est pour son morceau ICONOLOGY EP “Why I Still Love You”. Il suit une jeune femme dans un musée alors qu’elle est témoin de différentes époques de Missy – groupe de filles des années 60, disco maven des années 70, Le punk des années 80 – la vie prend vie devant elle. Regardez ça ci-dessous.

La nouvelle vidéo suit son visuel «DripDemeanor» et sa performance sur toute la carrière aux MTV VMA 2019. Lisez la performance sur “Regarder Missy Elliott obtenir son moment attendu depuis longtemps”, et lisez la critique de Pitchfork dimanche du premier film de 1997 Supa Dupa Fly et “Nous avons besoin du nouvel album de Missy Elliott dès maintenant” sur le terrain.

.