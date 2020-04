Mitch Perry «détestait» devoir apprendre les pièces de Warren Demartini pour le concert de rotin de Bobby Blotzer

Mitch Perry dit qu’il “détestait” avoir à apprendre Warren DeMartiniparties en jouant avec Bobby Blotzerversion de RATT.

À partir de fin 2015, Blotzer passé environ un an et demi à jouer des spectacles sous le nom RATT avec une programmation dans laquelle il était le seul membre de l’apogée des années 80 du groupe. Les efforts du batteur ont été contestés par le chanteur fondateur Stephen Pearcy et d’autres musiciens de RATT‘ère classique – guitariste DeMartini et bassiste Juan Croucier – qui s’est opposé à son utilisation du RATT nom, se référant à Blotzerla version de “cover band”.

La version la plus récente de Blotzerc’est RATT composé de Policier, ancien Pistolets L.A. guitariste Lames Stacey, Seann Nicols (alias. Sheldon Tarsha, RIOT CALME) au chant, Poiré (TALAS, PARADIS, STEELER, MSG, LITA FORD) à la guitare et Brad Lang (Y&T) à la basse.

Poiré, qui a rejoint Blotzerc’est RATT en août 2016 et a joué avec le groupe jusqu’en mars 2017, a parlé de son temps avec Blotzer lors d’une toute nouvelle interview avec “Le Classic Metal Show”. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Quand Policier m’a appelé et m’a demandé de le faire, il m’a offert de l’argent décent. Je savais tout ce qui se passait entre tous les gars, et j’ai dit que je ferais le concert, mais je l’ai aussi gardé à bout de bras, parce que dans mon esprit, même si j’étais là-bas à jouer RATT des chansons et c’était Blotzer, ce n’est pas RATT, peu importe qui veut l’appeler. Donc, à cause de toutes les conneries périphériques, ce n’était pas une expérience aussi agréable qu’elle aurait pu l’être. Les autres gars du groupe – Brad et Josh [chanteur[singerJoshua Alan, qui a démissionné Blotzerc’est RATT en janvier 2017 et a été remplacé par Nicols]et Stacey – étaient tous des gars formidables, donc à cette fin, c’était amusant de jouer ces chansons avec ces gars-là. Mais je suis en quelque sorte resté en dehors de l’être… je n’ai jamais posté [on social media]”Hé, je joue avec RATT ici.’ Je me suis présenté pour des concerts et je les ai joués et je suis rentré chez moi et j’ai essayé de rester en dehors de la [drama].

“C’était une courte période et c’était amusant de jouer ces chansons”, a-t-il poursuivi. “Je dois te le dire, j’ai toujours aimé Garennejoue, [and] une fois que j’ai dû apprendre ses trucs, je détestais ça – parce que c’était génial. Il a une façon de formuler vraiment, vraiment incroyablement unique.

“Il y a certains concerts, comme quand je joue avec DOUX, J’adore ça, car je n’ai même pas besoin de réfléchir à deux fois à ce que je fais avec le groupe. Je veux dire, si je joue avec une chanson, je pense que l’ADN dans mon jeu doit être similaire à Andy ScottC’est parce que tout semble juste et naturel et c’est du gâteau. Quand j’ai joué RATT, ne vous méprenez pas, j’aime tous ceux RATT des chansons, mais ce n’est pas comme ça que je joue, donc c’était une vraie, une vraie corvée d’avoir à apprendre à les jouer et à les faire sonner bien. Et cela fait partie du concert – il y a certains concerts dans lesquels vous pouvez jouer et jouer à votre façon et c’est bien, mais dans un concert comme celui-là, où Warren est un si grand guitariste et un tel styliste, vous vendez les fans sont courts si vous n’essayez pas au moins de jouer les solos de la même manière, car ils sont assez emblématiques. “

Pearcy, Croucier et DeMartini joué un certain nombre de spectacles en 2017 comme RATT, y compris à Rocklahoma et le Festival de rock M3. Ils ont été rejoints sur scène par d’anciens RIOT CALME guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur RATTdernier album studio de 2010 “Infestation”et batteur Jimmy DeGrasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.

RATT a passé la dernière année en tournée avec une programmation qui comprend Pearcy et Croucier, avec le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE) et guitariste Jordan Ziff.

Le mois dernier, le GROUPE MITCH PERRY a sorti sa première chanson et vidéo, “Croyez”. Le premier album du groupe, “Boîte à musique”, est arrivé le 6 avril.